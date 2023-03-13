Людству допоможуть "пляжні м’ячі": студенти здогадалися, як здешевити дослідження космосу

Антена CatSat – надувна сфера з однією прозорою половиною та іншою алюмінієвою.

Зусилля людства спрямовані на здешевлення досліджень космосу. Наприклад, зменшення вартості запуску ракет завдяки використанню 3D-принтерів.

Ще одним рішенням може стати запуск міні-супутників із надувною антеною, пише Yahoo news.

Авторами ідеї стали студенти Університету Арізони (США), які проектують мініатюрний супутник CatSat, що досліджуватиме іоносферу та передаватиме дані на Землю за допомогою надувної антени з формою пляжного м’яча.

Флуктуації, що вимірюються пристроєм, дозволять внести ясність у природу перешкод у радіопередачах, які використовуються в GPS.

Антена CatSat є надувною сферою з однією прозорою половиною та іншою алюмінієвою. Вона призначена для миттєвої передачі даних на Землю, включаючи знімки планети з високою роздільною здатністю. Зазначається, що таке рішення стало проривом у галузі зв’язку кубсатів, оскільки попередні варіанти передавали дані кілька днів.

"Ця технологія може знизити вартість високоякісних наукових вимірів у космосі, дозволяючи використовувати легкі та недорогі антени з дуже високою швидкістю передачі даних ", — сказав Аман Чандра, аспірант Університету Арізони.

Творці CatSat хочуть перевірити, як коливається щільність іоносфери, оскільки ці флуктуації можуть впливати на радіопередачі, які використовуються GPS. Супутник "прослуховуватиме" радіочастоти, використовуючи свою антену, а дослідники порівнюватимуть передачі, які чути в космосі, з тими, що чути на Землі, щоб визначити тенденції в щільності іоносфери.

CatSat буде запущено з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії на борту ракети Firefly Alpha від космічної транспортної компанії Firefly Aerospac, він працюватиме на сонячно-синхронній орбіті на висоті 547 кілометрів.

Нагадаємо, що до справи дослідження космосу почали залучати штучний інтелект.