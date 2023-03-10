Штучний інтелект допоможе шукати життя на Марсі: чому це не виходить у людей

ІІ збільшив шанси знайти життя на дні пересохлого озера Пайоналес

Питання про наявність життя на Марсі давно турбує вчених з усього світу, проте існує ймовірність того, що ми його не зможемо знайти навіть якщо воно там і є.

Як повідомляє Inverse, це показало нове дослідження, яке проводилось у пустелі Атакама (Чилі) на місці, де колись знаходилося озеро Пайоналес.

Зараз там розташована велика пустка, яку візуально складно відрізнити від марсіанських краєвидів. Однак навіть за таких умов там зберігається життя.

Нове дослідження показало, що спільноти бактерій та інших одноклітинних форм життя пристосувалися виживати на крихітних ділянках, які ще придатні для життя. При цьому площа цих "населених зон" іноді може не перевищувати кількох квадратних сантиметрів.

Під час обстеження дна озера площею понад 100 квадратних кілометрів виявилося, що життя присутнє лише на ділянках, що сумарно становлять 9,2% усієї території.

Вчені зазначили, що "домом" для найпростіших організмів стали соляні пагорби до метра заввишки та смуги гіпсу заввишки в кілька сантиметрів. Там життя знаходили у 40% і 50% випадків відповідно.

Це означає, що при випадковому пошуку на Марсі у людей дуже великий "промахнутися" і нічого не знайти. Мало того, навіть на дні озера Пайоналес такий пошук призводив до того, що життя знаходили лише у 9,2% випадків.

Проте ситуація змінилася завдяки штучному інтелекту, якого навчили спеціально для цього. Отримавши необхідні дані машина виявилася здатною знайти життя в 87,5% у першому взятому зразку.

Вчені сподіваються, що це допоможе шукати життя не тільки на Марсі, а й в інших потенційно населених місцях нашої Сонячної системи, а саме на супутниках Сатурна Титані та Енцеладі або на супутнику Юпітера Європи.

Нагадаємо, минулого року ровер Curiosity надіслав дані, які дозволили встановити, що Марс все ж таки давним-давно мав воду та умови, сприятливі для виникнення життя.