Искусственный интеллект поможет искать жизнь на Марсе: почему это не получается у людей

ИИ увеличил шансы найти жизнь на дне пересохшего озера Пайоналес

Вопрос о наличии жизни на Марсе давно заботит ученых со всего мира, однако существует вероятность того, что мы ее не сможем найти даже если она там и есть.

Как сообщает Inverse, это показало новое исследование, которое проводилось в пустыне Атакама (Чили) на месте, где когда-то находилось озеро Пайоналес.

Сейчас там расположена большая пустошь, которую визуально сложно отличить от марсианских пейзажей. Однако даже в таких условиях там сохраняется жизнь.

Новое исследование показало, что сообщества бактерий и других одноклеточных форм жизни приспособились выживать на крошечных участках, которые все еще пригодны для жизни. При этом площадь этих "обитаемых зон" иногда может не превышать пары квадратных сантиметров.

При обследовании дна озера площадью в более чем 100 квадратных километров оказалось, что жизнь присутствует лишь на участках, суммарно составляющих 9,2% всей территории.

Ученые отметили, что "домом" для простейших организмов стали соляные холмы до метра высотой и полосы гипса высотой в несколько сантиметров. В них жизнь находили в 40% и 50% случаев соответственно.

Это значит, что при случайном поиске на Марсе у людей очень большой "промахнуться" и ничего не найти. Мало того, даже на дне озера Пайоналес такой поиск приводил к тому, что жизнь находили лишь в 9,2% случаях.

Однако ситуация изменилась благодаря искусственному интеллекту, которого обучили специально для этих целей. Получив необходимые данные машина оказалась способной найти жизнь в 87,5% в первом же взятом образце.

Ученые надеются, что это поможет искать жизнь не только на Марсе, но и в других потенциально обитаемых местах нашей Солнечной системы, а именно на спутниках Сатурна Титане и Энцеладе или на спутнике Юпитера Европе.

Напомним, в прошлом году ровер Curiosity прислал данные, которые позволили установить, что Марс все же давным-давно имел воду и условия, благоприятные для возникновения жизни.