Марсу доведеться почекати: перша надрукована на 3D-принтері ракета зазнала невдачі на старті (відео)

В останню хвилину бортові комп’ютери зупинили зворотний відлік

Поки для українців слово "ракета" асоціюється з обстрілами ворога, у всьому світі більшість людей сприймає його в іншому, "мирному" значенні, пов’язаному з освоєнням космосу.

Саме про ракету у такому значенні заявляв цього тижня американський аерокосмічний стартап Relativity Space, пише Yahoo news.

За інформацією інженерів стартапу, вони закінчили підготовку до відправки в космос першої у світі надрукованої на 3D-принтері ракети під назвою Terran 1.

Але в останню хвилину бортові комп’ютери зупинили зворотний відлік через непередбачені проблеми,

Зазначається, що 33-метрова Terran 1 складається на 85% із 3D-друкованого матеріалу, виготовленого на заводі компанії в Лонг-Біч (штат Каліфорнія). Порівняно з вартістю ракети SpaceX Falcon 9, яка може підняти на орбіту понад 22 тонни і коштує близько 67 мільйонів доларів за політ, Relativity Space оцінює свій запуск лише у 12 мільйонів доларів.

Компанія намагалася запустити свою "дешеву" ракету на орбіту 8 березня з колишнього ракетного полігону на станції космічних сил на мисі Канаверал. Але зворотний відлік було зупинено за хвилину до старту через проблеми з температурою верхнього ступеня ракети. Управління польотами вирішило виправити проблему та повторити спробу до закриття вікна запуску, але зрештою оголосило про його скасування. Relativity Space поки що не назвала нову дату старту.

Кінцевою метою Terran 1 є сприяння індустріальному суспільству на Марсі. І хоча ракета дуже мала, щоб здійснити подорож, вона призначена для виведення на орбіту невеликих супутників.

До речі, про Марс: раніше повідомлялося про те, що штучний інтелект допоможе людям у справі, в якій їм поки що не дуже щастить — знайти життя на Червоній планеті.