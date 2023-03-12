Марсу придется подождать: первая напечатанная на 3D-принтере ракета потерпела неудачу на старте (видео)

В самую последнюю минуту бортовые компьютеры остановили обратный отсчёт

Пока для украинцев слово "ракета" ассоциируется с обстрелами врага, во всем мире большинство людей воспринимает его в другом, "мирном" значении — связанном с освоением космоса.

Именно о ракете в таком значении заявлял на этой неделе американский аэрокосмический стартап Relativity Space, пишет Yahoo news.

Согласно информации инженеров стартапа, они закончили подготовку к отправке в космос первой в мире напечатанной на 3D-принтере ракеты под названием Terran 1.

Но в самую последнюю минуту бортовые компьютеры остановили обратный отсчёт из-за непредвиденных проблем,

Отмечается, что 33-метровая Terran 1 состоит на 85% из 3D-печатного материала, изготовленного на заводе компании в Лонг-Бич (штат Калифорния). По сравнению со стоимостью ракеты SpaceX Falcon 9, которая может поднять на орбиту более 22 тонн и стоит около 67 миллионов долларов за полёт, Relativity Space оценивает свой запуск всего в 12 миллионов долларов.

Компания пыталась запустить свою "дешёвую" ракету на орбиту 8 марта с бывшего ракетного полигона на станции космических сил на мысе Канаверал. Но обратный отсчёт был остановлен за минуту с лишним до старта из-за проблем с температурой верхней ступени ракеты. Управление полётами решило исправить проблему и повторить попытку до закрытия окна запуска, но в конце концов объявило о его отмене. Relativity Space пока не назвала новую дату старта.

Конечной целью Terran 1 является содействие индустриальному обществу на Марсе. И хотя ракета слишком мала, чтобы совершить путешествие, она предназначена для вывода на орбиту небольших спутников.

Кстати, о Марсе: ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект поможет людям в деле, которое пока у них не очень получается — искать жизнь на этой планете.