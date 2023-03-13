Человечеству помогут "пляжные мячи": студенты придумали, как удешевить исследование космоса

Антенна CatSat – надувная сферу с одной прозрачной половиной и другой алюминиевой

Усилия человечества направлены на удешевления исследований космоса. К примеру, на уменьшение стоимости запуска ракет благодаря использованию 3D-принтеров.

Еще одним решением может стать использование мини-спутников с надувной антенной, пишет Yahoo news.

Авторами разработки стали студенты Университета Аризоны (США), проектирующие миниатюрный спутник CatSat, который будет исследовать ионосферу и передавать данные на Землю с помощью надувной антенны, напоминающей пляжный мяч.

Измеряемые устройством флуктуации позволят внести ясность в природу помех в радиопередачах, используемых в GPS.

Антенна CatSat представляет собой надувную сферу с одной прозрачной половиной и другой алюминиевой. Она предназначена для мгновенной передачи данных на Землю, включая снимки планеты с высоким разрешением. Отмечается, что такое решение стало прорывом в области связи кубсатов, поскольку предыдущие варианты передавали данные по несколько дней.

"Эта технология может снизить стоимость высококачественных научных измерений в космосе, позволяя использовать лёгкие и недорогие антенны с очень высокой скоростью передачи данных", — сказал Аман Чандра, аспирант Университета Аризоны.

Создатели CatSat хотят проверить, как колеблется плотность ионосферы, поскольку эти флуктуации могут влиять на радиопередачи, используемые в GPS. Спутник будет "прослушивать" радиочастоты, используя свою антенну, а исследователи будут сравнивать передачи, слышимые в космосе, с теми, что слышны на Земле, чтобы определить тенденции в плотности ионосферы.

Спутник CatSat будет запущен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты Firefly Alpha от космической транспортной компании Firefly Aerospace и будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 547 километров.

Напомним, что к делу исследования космосам начали привлекать искусственный интеллект.