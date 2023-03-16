На Венере произошло извержение крупнейшего вулкана: фото от NASA

Ученые не исключают, что могут найти даже какие-то формы жизни на Венере

Пока ученые пытаются найти жизнь на Марсе, на Венере обнаружили вулкан, который извергается. Открытие доказывает, что хотя бы тектоническая активность на планете есть.

Снимки, подтверждающие извержение вулкана, были сделаны космическим кораблем NASA Магеллан около 30 лет назад. Ученым понадобился не один десяток лет анализов и исследований, чтобы подтвердить этот факт, передает портал Science.

Ранее ученые считали, что на Венере нет абсолютно никакой активности. Однако снимки Магеллана, сделанные с разницей в восемь месяцев, запечатлели круглое устье вулкана или кальдеру (котловину вулканического происхождения), которое резко увеличивается вследствие внезапного извержения. На Земле такой процесс происходит тогда, когда вулкан извергает из себя потоки магмы.

Анализ снимков космического корабля NASA показал, что на Венере есть тектоническая активность. Группа ученых под руководством Роберта Херрика, планетолога из Университета Аляски, определила, что космическому аппарату удалось снять именно момент извержения вулкана, проникнув радаром сквозь густые тучи. К слову, вулкан Маат считается самым крупным на Венере, его высота достигает 9 километров.

Кроме того, согласно данным Магеллана, над вероятным местом извержения вулкана сила гравитации очень низкая, что является признаком того, что там есть горячий шлейф менее плотной породы в мантии планеты. На Земле аналогичный расположен под Гавайями. Химический состав породы в месте предполагаемого жерла походил на магму.

Ученые не собираются останавливаться и планируют продолжить изучать Венеру, и даже не исключают того факта, что смогут обнаружить на ней какие-то формы жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему на Марсе до сих пор не нашли доказательств существования жизни. Решить эту проблему человечество сможет только через 10 лет.