Яблуні на Місяці таки зацвітуть? Вчені з’ясували, чи можна вирощувати рослини у місячному ґрунті

До вирощування їжі на Місяці ще далеко, проте попередні результати обнадіюють

Один із головних викликів для людства під час колонізації Місяця та створення там постійної населеної бази полягає в необхідності якось забезпечити майбутніх колоністів їжею. І поки в Європейському космічному агентстві замислюються про будівництво гідропонних ферм, у NASA стверджують, що рослини можна вирощувати безпосередньо у реголіті.

Як йдеться у звіті відомства, вони використали для експерименту місячний ґрунт, який був привезений на Землю ще 50 років тому місіями "Аполлон".

Як "піддослідний" було обрано невелику і добре вивчену рослину гусимка звичайна (Arabidopsis thaliana), яка використовується вченими для моделювання різних ситуацій при біологічних дослідженнях.

На кожну рослину виділили один грам реголіту, в який кожен день додавали поживний розчин.

Як виявилося, всі рослини змогли прорости в місячному ґрунті, проте від контрольних зразків вони відрізнялися повільнішою швидкістю росту, менш розвиненою кореневою системою, а також червоною пігментацією листя.

Секвенування РНК показало, що рослини в місячному ґрунті показали ознаки стресу, який схожий на проростання рослини в ґрунтах з великим вмістом солей і важких металів.

Тепер учені міркують над тим, чи можна на генетичному рівні прищепити стійкість рослин до місячного ґрунту. Однак у будь-якому випадку це дослідження матиме значення для довгострокових місій NASA, оскільки в будь-якому випадку людству треба буде навчитися вирощувати їжу на Місяці чи Марсі незалежно від того, наскільки вони непривітні зараз.

Як повідомлялося раніше, вчені змогли вирішити одну з головних проблем вирощування рослин у космосі — а саме запустити штучний процес фотосинтезу.