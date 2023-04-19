У NASA хочуть змінити план колонізації Місяця: подробиці

Декілька баз дозволять запускати складніші місії

У NASA злегка підкоригували свою початкову ідею щодо колонізації Місяця в рамках місії Artemis ("Артеміда"), і тепер замість однієї постійної бази планують збудувати одразу кілька.

Як інформує Space.com, помічник адміністратора агентства з розвитку дослідницьких місій Джим Фрі розповів журналістам, що, швидше за все, єдиного базового табору в майбутній місії не буде.

"Бо якщо ми пропустимо вікно запуску, нам, можливо, доведеться чекати місяць, щоб повернутися на це місце", — сказав він.

За словами Фрі, NASA разом із колегами з Європейського космічного агентства (ESA) аналізує ті переваги, які будуть отримані під час будівництва відразу кількох місячних баз.

Зокрема до таких може належати організація складніших місій, що дозволить максимізувати науковий потенціал двох агенцій.

"Ми зможемо мати два або три місця, які допоможуть нам урізноманітнити нашу наукову діяльність, оскільки причина розробки Artemis насамперед полягає в науці", — зазначив Фрі.

Разом з тим, він додав, що не йдеться про найближчий час, оскільки про будівництво постійної бази йтиметься на 7, 8 або 9 етапі місії "Артеміда"

Місія "Артеміда" покликана повернути людину на Місяць і в перспективі має закінчитися запуском постійної місячної бази, яка допоможе людям у подальшій колонізації супутника Землі. Цю базу потім використовуватимуть як перевалковий пункт для подальшої космічної експансії.

Перший етап місії завершився наприкінці 2022 року, коли корабель "Оріон" облетів Місяць та успішно повернувся на Землю.