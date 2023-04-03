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Люди повертаються на Місяць: у NASA представили екіпаж місії "Артеміда" (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Крістіна Хеммок Кох, Віктор Гловер, Рід Вайсмен та Джеремі Хенсен Новина оновлена 03 квітня 2023, 20:37
Крістіна Хеммок Кох, Віктор Гловер, Рід Вайсмен та Джеремі Хенсен

Чотири астронавти вирушать до Місяця на кораблі "Оріон"

У Північноамериканському космічному агентстві (NASA) назвали імена астронавтів, які наступного року вирушать до Місяця в рамках місії "Артеміда".

Як повідомило агентство під час трансляції в YouTube, до складу місії увійдуть троє вихідців з США Крістіна Хеммок Кох, Віктор Гловер та Рід Вайсмен, а також канадець Джеремі Хенсен.

Крістіна Хеммок Кох є бортовим інженером та рекордсменкою серед жінок за часом перебування у космосі. За її плечима три експедиції на МКС.

Віктор Гловер раніше виступав у ролі пілота корабля SpaceX Crew Dragon, який вирушав до МКС. Рід Вайсмен є пілотом-випробувачем і теж бував на МКС.

Джеремі Хенсен представляє Канадське космічне агентство (CSA) та у програмі бере участь у рамках співпраці двох агентств.

Варто зазначити, що другий етап місії Артеміда стане першим за 50 років запуском людей до супутника Землі.

Місія "Артеміда" ставить за мету повернення людей на Місяць з можливим розгортанням там постійної бази. На другому етапі четверо астронавтів вирушать до космосу на кораблі "Оріон", який вже успішно літав до Місяця без екіпажу.

Астронавти не виходитимуть на орбіту супутника, а облетять його на відстані 10,3 тисячі кілометрів і повернуться на Землю, приводнившись у Тихому океані.

Очікується, що місія займе трохи більш як 10 днів. Однак поки що поспішати не варто, оскільки її збираються провести лише у листопаді 2024 року. Висадку людей на Місяці буде проведено на третьому етапі, який готують у 2025 році.

Як повідомлялося раніше, скафандр для цієї місії вже було представлено. Поки що він є лише прототипом, проте його випробування мають розпочатися незабаром.

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#НА СА #Місяць #Артеміда