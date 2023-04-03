Люди возвращаются на Луну: в NASA представили экипаж миссии "Артемида" (фото)

Четыре астронавта отправятся к Луне на корабле "Орион"

В Североамериканском космическом агентстве (NASA) назвали имена астронавтов, которые в следующем году отправятся к Луне в рамках миссии "Артемида".

Как сообщило агентство во время трансляции в YouTube, в состав миссии войдут трое выходцев из США Кристина Хэммок Кох, Виктор Гловер и Рид Вайсмен, а также канадец Джереми Хэнсен.

Кристина Хэммок Кох является бортовым инженером и рекордсменом среди женщин по времени пребывания в космосе. За ее плечами три экспедиции на МКС.

Виктор Гловер ранее выступал в роли пилота корабля SpaceX Crew Dragon, который отправлялся к МКС. Рид Вайсмен является пилотом-испытателем и тоже бывал на МКС.

Джереми Хэнсен представляет Канадское космическое агентство (CSA) и в программе участвует в рамках сотрудничества двух агентств.

Стоит отметить, что второй этап миссии "Артемида" станет первым за 50 лет запуском людей к спутнику Земли.

Миссия "Артемида" ставит целью возврат людей на Луну с возможным основанием там постоянной базы. На втором этапе четверо астронавтов отправятся в космос на корабле "Орион", который уже успешно летал к Луне без экипажа.

Астронавты не будут выходить на орбиту спутника, а облетят его на расстоянии 10,3 тысячи километров и вернутся на Землю, приводнившись в Тихом океане.

Ожидается, что миссия займет не более 10 дней. Однако пока торопится не стоит, так как ее собираются провести лишь в ноябре 2024 года. Высадка людей на Луне будет проведена на третьем этапе, который готовят в 2025 году.

Как сообщалось ранее, скафандр для этой миссии уже был представлен. Пока он является лишь прототипом, однако его испытания должны начаться в скором времени.