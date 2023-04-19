В NASA хотят изменить план колонизации Луны: подробности

Несколько баз позволят запускать более сложные миссии

В NASA слегка подкорректировали свою изначальную идею по колонизации Луны в рамках миссии Artemis ("Артемида"), и теперь вместо одной постоянной базы планируют построить сразу несколько.

Как информирует Space.com, помощник администратора агентства по развитию исследовательских миссий Джим Фри рассказал журналистам, что скорее всего единственного базового лагеря у будущей миссии не будет.

"Потому что если мы пропустим окно запуска, нам, возможно, придется ждать месяц, чтобы вернуться на это место", — сказал он.

По словам Фри, NASA вместе с коллегами из Европейского космического агентства (ESA) анализирует те преимущества, которые будут получены при строительстве сразу нескольких лунных баз.

В частности к таковым может относиться организация более сложных миссий, что позволит максимизировать научный потенциал двух агентств.

"Мы сможем иметь два или три места, которые помогу нам разнообразить нашу научную деятельность, поскольку причина разработки Artemis, в первую очередь заключается в науке", — отметил Фри.

Вместе с тем, он добавил, что речь не идет о ближайшем времени, поскольку о строительстве постоянной базы будет идти речь на 7, 8 или 9 этапе миссии "Артемида"

Миссия "Артемида" призвана вернуть человека на Луну и в перспективе должна закончится запуском обитаемой лунной базы, которая поможет людям в дальнейшей колонизации спутника Земли. Эту базу затем будут использовать в качестве перевалочного пункта для дальнейшей космической экспансии.

Первый этап миссии завершился в конце 2022 года, когда корабль "Орион" облетел Луну и успешно вернулся на Землю.