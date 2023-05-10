Гігантська зірка поблизу Землі скоро вибухне: у чому "жарт" вчених
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Користувачі мережі з нетерпінням чекають на вибух Бетельгейзе, а вчені "підливають масла у вогонь"
Одна з найпомітніших зірок на нашому небі Бетельгейзе, схоже, незабаром вибухне і перетвориться на наднову. Втім, те, що за астрономічними мірками виглядає як одна мить, для людства є сотнею тисяч років.
Однак це не заважає користувачам мережі жартувати на цю тему, а головними жартівниками є самі вчені, які усвідомлюють, що та частина людства, яка нічого не тямить в астрономії, може і справді очікувати вибуху з дня на день.
Так астрофізик університету Чикаго Санджана Кертіс пообіцяла, що якщо Бетельгейзе не вибухне найближчим часом, то вона "підірве її сама"
Не відстають і інші вчені.
"Та вибухай вже, ти боягузка", — написала астробіолог Тесса Фішер.
Проте знайшлися й ті, хто став на захист зірки.
"Хіба я буду поганим астрономом, якщо не хочу, щоб Бетельгейзе вибухнула, тому що Оріон є моїм улюбленим сузір’ям завдяки його чудовій симетрії та красі? Я не хочу, щоб це змінювалося", — написала астрофізик Ейлат Глікман із коледжу Міддлберрі.
Варто зазначити, що в Twitter навіть з’явився обліковий запис Бетельгейзе, в якому щодня відстежують стан зірки і публікують дані про зміну яскравості. У коментарях до розміщених там записів можна знайти багато коментарів про те, що зірці вже час вибухнути.
- "Коли вже наднова?";
- "Давай вже 100,000,000% своєї звичайної яскравості";
- "Просто зроби це";
- "Може, якщо ми всі відвернемося, у Бетельгейзе знайдеться впевненості в собі, щоб зробити "бум-бум";
- "Я сподіваюся, ти вибухнеш за мого життя", — пишуть користувачі мережі.
Як повідомлялося раніше, поки люди стежать за Бетельгейзе, вчені зафіксували, як у далекій галактиці зірка потай "зжерла" одну зі своїх планет.