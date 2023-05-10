Гігантська зірка поблизу Землі скоро вибухне: у чому "жарт" вчених

Користувачі мережі з нетерпінням чекають на вибух Бетельгейзе, а вчені "підливають масла у вогонь"

Одна з найпомітніших зірок на нашому небі Бетельгейзе, схоже, незабаром вибухне і перетвориться на наднову. Втім, те, що за астрономічними мірками виглядає як одна мить, для людства є сотнею тисяч років.

Однак це не заважає користувачам мережі жартувати на цю тему, а головними жартівниками є самі вчені, які усвідомлюють, що та частина людства, яка нічого не тямить в астрономії, може і справді очікувати вибуху з дня на день.

Так астрофізик університету Чикаго Санджана Кертіс пообіцяла, що якщо Бетельгейзе не вибухне найближчим часом, то вона "підірве її сама"

Не відстають і інші вчені.

"Та вибухай вже, ти боягузка", — написала астробіолог Тесса Фішер.

Проте знайшлися й ті, хто став на захист зірки.

"Хіба я буду поганим астрономом, якщо не хочу, щоб Бетельгейзе вибухнула, тому що Оріон є моїм улюбленим сузір’ям завдяки його чудовій симетрії та красі? Я не хочу, щоб це змінювалося", — написала астрофізик Ейлат Глікман із коледжу Міддлберрі.

Варто зазначити, що в Twitter навіть з’явився обліковий запис Бетельгейзе, в якому щодня відстежують стан зірки і публікують дані про зміну яскравості. У коментарях до розміщених там записів можна знайти багато коментарів про те, що зірці вже час вибухнути.

"Коли вже наднова?";

"Давай вже 100,000,000% своєї звичайної яскравості";

"Просто зроби це";

"Може, якщо ми всі відвернемося, у Бетельгейзе знайдеться впевненості в собі, щоб зробити "бум-бум";

"Я сподіваюся, ти вибухнеш за мого життя", — пишуть користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, поки люди стежать за Бетельгейзе, вчені зафіксували, як у далекій галактиці зірка потай "зжерла" одну зі своїх планет.