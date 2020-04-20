Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость

Новости науки:Красный сверхгигант не взорвался, как предполагалось, а снова обрел яркость.

Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд (AAVSO) отметила, что звезда Бетельгейзе постепенно вернулась к своей нормальной яркости. На момент написания статьи она составляет около 95% от ее обычной яркости.

Ранее астрономы отмечали, что звезда Бетельгейзе начала резко тускнеть. Исследователи выдвигали версию, что тускнение звезды связано с ее превращением в сверхновую. Согласно их прежней теории, в будущем она взорвалась бы под действием своей гравитации.

Ученые из Европейской южной обсерватории также исследовали звезду Бетельгейзе. По их мнению, тускнение связано не с внутренними процессами небесного тела, а с огромным облаком пыли, которое заслоняло ее свет.

Это означает, что звезда в ближайшее время не будет становиться сверхновой. Ученые отмечают, что облако пыли, которое произвела звезда — это нормальное событие во время жизненного цикла небесного тела. Исследователи добавили, что они часто наблюдают такие явления, но в случае со звездой Бетельгейзе оно было скрыто от глаз исследователей.