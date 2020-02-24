Звезда Бетельгейзе прекратила тускнеть

Новости науки:Наблюдения показывали, что небесное тело теряло свою яркость, а в конце 2019 года она упала до минимального уровня за последние полвека.

Последние наблюдения ученых показали, что период затемнения звезды Бетельгейзе прошел. Исследователи предполагали, что это было предвестником появления сверхновой, однако теперь объект снова осветлился. Это означает, что теперь у звезды нет никаких признаков потенциального взрыва.

За последнюю неделю блеск звезды вырос примерно на 0,1 звездных величин. Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO).

Ранее исследователи выдвигали версию, что тускнение звезды связано с ее превращением в сверхновую. Согласно их прежней теории, в будущем она взорвалась бы под действием своей гравитации.

"Такие характеристики свойственны кандидатам в суперновые, — рассказывал в интервью "Би-би-си" преподаватель астрономии из университета Ноттингем Трент Дэниел Браун. — Нынешние сценарии предполагают, что по астрономическому масштабу времени это может случиться в любой момент. То есть в ближайшие 100 тыс. лет".