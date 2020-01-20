От звезды-гиганта Бетельгейзе пришел сигнал взрыва

Новости науки:Бетельгейзе - красный сверхгигант, находящийся на последнем этапе своей эволюции.

Астрономы коллаборации LIGO утверждают, что они зафиксировали гравитационные волны от звезды Бетельгейзе, которые могут быть связаны с ее будущим взрывом.

В то же время относятся к типу взрывных волн, которые могла бы произвести сверхновая. Однако Бетельгейзе не стала сверхновой и не взорвется, как считают ученые, в ближайшие сто тысяч лет. Существует возможность, что гравитационные волны, пришедшие со стороны звезды, на самом деле связаны не с ней, а с другим объектом, который находится гораздо дальше. Кроме того, сигнал может оказаться ложным.

Энди Хауэлл (Andy Howell) из обсерватории Лас-Кумбрес сообщил, что гравитационные волны не относятся к взрыву Бетельгейзе из-за того, что звезда находится за пределами региона локализации и, кроме того, не были зафиксированы нейтрино, которые указывают на огромные выбросы энергии.

Бетельгейзе - красный сверхгигант, находящийся на последнем этапе своей эволюции. Считается, что примерно через сто тысяч лет он превратится в сверхновую, которая будет видна невооруженным глазом с Земли даже днем.