Темная материя: телескоп Hubble зафиксировал новые минимальные скопления

Новости науки:Космический телескоп Hubble обнаружил маленькие скопления темной материи, используя новую технику наблюдения.

Согласно официальной гипотезе – галактики заключены в облака темной материи. Это неуловимое вещество состоит из частиц, которые медленно двигаются и объединяются, образуя структуры различной массы и протяженности.

С помощью нового метода ученые космического агентства NASA выяснили, что темная материя образует гораздо меньшие скопления, чем считалось ранее, сообщает Slashgear.

Это полностью согласуется с гипотезой "холодной материи". Так, предполагалось, что некоторые структуры по размерам могут быть больше, чем галактики, а другие не превышают массу обычного самолета.

Новый подход к поиску темной материи

Новая техника поиска не опирается на гравитационное воздействие звезд, как индикатор темной материи. Вместо этого исследователи изучали восемь квазаров, вращающихся вокруг черных дыр. Как объясняют астрономы, свет, исходящий от газа, циркулирующий вокруг каждой из черных дыр, деформируется под действием силы тяжести галактики на переднем плане и действует как увеличительная линза.

Благодаря этому удалось обнаружить скопление темной материи вдоль линии обзора, а также внутри и вокруг галактик. Команда отмечает, что восемь квазаров и галактик были выровнены достаточно точно, чтобы эффект искажения дал четыре изображения каждого квазара.

К слову, ранее ученые создали "невозможный" материал для поиска темной материи, благодаря свойствам которого удастся ближе подобраться к разгадке этой и других тайн Вселенной.