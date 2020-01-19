Черная дыра в центре нашей галактики: что она собой представляет

Новости науки:Аномальная черная дыра Sagittarius A* превращает звезды во что-то странное.

Галактика Млечный Путь, как и множество других спиральных галактик во Вселенной, скрывает в своем центре сверхмассивную черную дыру под названием Sagittarius A*. Этот таинственных объект невероятных размеров постоянно притягивает звезды, пыль и другую материю в свои ближайшие окрестности, формируя сверхплотный звездный мегаполис. Иногда звездам, находящимся в ближайшем к черной дыре пространстве, приходится вступать в жестокую конкуренцию, которая иногда приводит к весьма непредсказуемым последствиям.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, астрономы описывают шесть загадочных объектов, которые вращаются вокруг центральной черной дыры нашей галактики. По мнению авторов, обнаруженные аномальные объекты, получившие названия G1-G6, выглядят как продолговатые сгустки газа в несколько раз массивнее Земли. Несмотря на свои небольшие по космическим меркам размеры, обнаруженные объекты ведут себя как маленькие звезды, способные пройти в опасной близости от края черной дыры, не будучи при этом разорванными в клочья.

Чем именно могут быть эти бесстрашные космические объекты: сгустками газа или полноценными звездами? По мнению авторов исследования, странные объекты могут быть и тем, и другим. Так, каждый обнаруженный объект G может представлять собой пару двойных звезд, которые миллионы лет назад были разбиты мощной гравитацией черной дыры. Андреа Гез, профессор астрофизики из Калифорнийского университета и соавтор исследования, считает, что черные дыры могут приводить к слиянию двойных звезд. Подоплекой для подобной гипотезы послужил анализ орбит первых двух обнаруженных объектов G, которые следовали по поразительно сходной орбите вокруг Sagittarius A*.

Интерпретировав пучки газа как остатки несчастной мертвой звезды, пострадавшей в результате гравитационного воздействия сверхмощной черной дыры, расположившейся по соседству, некоторые астрономы ожидали увидеть окончательную гибель миниатюрных звезд в результате их поглощения Sagittarius A еще в 2014 году. Однако, к большому удивлению ученых, ничего подобного не произошло, а "недозвезды" удивительным образом выжили в пределах нескольких сотен астрономических единиц от черной дыры. Растягиваясь и искажаясь вблизи черной дыры, объекты G восстановили свою первоначальную форму при постепенном от нее удалении. Столь необычное поведение наводит на мысль о том, что нечто чрезвычайно мощное удерживает сгусток газа вместе — то есть, объекты G могут быть полноценными звездами.

Чтобы проверить эту гипотезу, авторы исследования провели несколько лет, исследуя центр галактики из Обсерватории W. M. Keck на Гавайях в поисках новых объектов G-типа. Команде удалось обнаружить еще четыре новых сгустка, которые соответствовали требованиям, вращаясь вокруг Sgr A*. Все они представляют собой смятые гравитацией продукты двойных звезд, образовавшиеся около 5 миллионов лет назад вблизи Sgr A*. Пожалуй, увидеть то, как в реальности выглядят данные объекты, мы вряд ли сможем в обозримом будущем, однако обнаружение "смятых" звезд говорит о том, что во Вселенной может скрываться еще больше потенциальных загадок для науки будущего.