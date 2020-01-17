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Массивнее "сверхземли": у ближайшей к Солнцу звезды нашли еще одну планету

Массивнее "сверхземли": у ближайшей к Солнцу звезды нашли еще одну планету
09:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Наблюдения ученых подтвердили существование в системе Проксимы Центавра второй планеты.

Ближайшая к нам звезда, не считая Солнца, - красный карлик Проксима Центавра, расположенный на расстоянии около 4,2 световых лет. Масса звезды составляет всего 0,12 массы Солнца, радиус - 0,14 от Солнца. Вместе с парой более крупных светил она входит в тройную систему альфа Центавра и удерживает возле себя планету размерами чуть больше Земли, к тому же находящуюся в "зоне обитаемости".

Проксима Центавра b расположена вдвое ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, и получает как раз такое количество тепла, чтобы на ее поверхности могла сохраняться жидкая вода. Да и в остальном она близка к нашей планете, имея массу 1,27 земной. Неудивительно, что Проксима Центавра b может оказаться вполне пригодной для жизни. Именно на нее нацелены некоторые проекты по поиску внеземных организмов, такие как Breakthrough Starshot.

Вместе с тем она может оказаться не одинока в системе своей звезды. Еще весной 2019 года астрономы сообщили об обнаружении у Проксимы Центавра еще одной возможной экзопланеты. В новой статье, опубликованной в журнале Science Advances, ее существование окончательно подтверждено.

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Европейские астрофизики во главе с Марио Дамассо (Mario Damasso) из Туринской обсерватории (INAF) использовали астрометрические данные наблюдений астрометрической миссии Gaia, а также работающих в Чили телескопов европейской обсерватории ESO. Авторы провели тщательный анализ колебаний Проксимы Центавра, вызванных гравитационным воздействием соседних тел, и учли влияние известной планеты b.

Эта работа позволила выделить сигнал, подтверждающий присутствие в системе как минимум еще одной более крупной планеты. Астрофизики оценивают массу второй планеты в 5,8 (± 1,9) масс Земли, а период полного обращения по орбите - в 5,21 земного года. В отличие от своей соседки, она слишком далека от тусклой звезды и слишком холодна для того, чтобы на ней могла существовать жизнь в привычных нам формах. Тем не менее она делает систему Проксимы Центавра разнообразнее и сложнее в целом, а значит - более интересной для новых наблюдений и даже будущих межзвездных миссий.

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Вместе с тем, чтобы окончательно подтвердить существование второй планеты, потребуются дополнительные исследования. "Трудно обнаружить планету с относительно небольшой массой и таким долгим орбитальным периодом, используя технику лучевых скоростей, - говорит Марио Дамассо. - Подобный сигнал может быть вызван и циклами магнитной активности Проксимы, которые могут имитировать присутствие планеты".

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Солнце, Звезда, Новая планета, Проксима Центавра.
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