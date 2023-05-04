Так може закінчити і Земля: вчені вперше спостерігали поглинання планети зіркою

Сонце може вбити Землю приблизно за п’ять мільярдів років

Наша планета не існуватиме вічно і одного разу Земля може зникнути. Це може статися по-різному і один з варіантів "армагеддону" нещодавно спостерігали вчені на прикладі іншої планети — її "пожирала" зірка. При цьому у Всесвіті виявлено вже щонайменше 5 планет, які можуть опинитися в майбутньому придатними для життя.

Про результати свого спостереження вчені з Массачусетського технологічного інституту, Гарвардського університету та Каліфорнійського технологічного інституту розповіли у журналі Nature.

Зірки старіють і вмирають, припиняючи життя планет, що обертаються навколо них. На думку фахівців, так може бути у багатьох зіркових системах галактики, але вперше вчені змогли спостерігати цей процес. Зірка, що знаходиться приблизно за 12 000 світлових років від Землі, поглинала сусідню планету.

"Ми бачимо майбутнє Землі", — зазначив постдок Інституту астрофізики та космічних досліджень Массачусетського технологічного інституту Кавлі Кішалай Де.

Вчені пояснили, що зафіксували, як зірка стала яскравішою майже у 100 разів за десять днів. Потім яскравість почала стрімко знижуватися, змінюючись холодним сяйвом. Спочатку дослідники думали, що спостерігають нову зірку, але кількість енергії, що вивільнилася, викликала у них сумніви в цій версії.

Подальші спостереження підтвердили, що спалах викликаний поглинанням зіркою невеликої планети, яка опинилася надто близькою до зірки. Коли вона почала проходити через верхні шари атмосфери зірки, почалося руйнування цієї планети. На думку вчених, це своєрідна модель того, як може закінчити своє існування і наша планета.

Дослідники виявили, що розмір зниклої планети приблизно як у Юпітера. Коли вона потрапила у відкрите ядро зірки, її зовнішні шари зруйнувалися і осіли у вигляді пилу. За розрахунками фахівців, подібна доля може спіткати Землю приблизно через п’ять мільярдів років: вона впаде в ядро Сонця.

Нагадаємо, як розповідав "Телеграф", NASA представило десятирічну стратегію створення планетарного захисту від астероїдів і комет. Астероїди, що рухаються навколоземною орбітою і наближаються до Землі, є дуже серйозною загрозою, а тому вчені вдосконалюють технології виявлення цих об’єктів.