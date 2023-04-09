Названо 5 найближчих до Землі планет, які можуть виявитися в майбутньому придатними для життя

Поки що можна тільки робити припущення про існування форм життя на вказаних планетах

Незважаючи на "благополуччя" Землі, і невичерпні ресурси для її майбутнього розвитку, деякі вчені замислюються про те, що у віддаленому майбутньому може прийти час, коли наша планета не зможе прогодувати всіх землян, і прийдешні покоління шукатимуть у безмежному космосі небесні тіла, придатні для життя.

Сьогодні ми знаємо про існування тисяч екзопланет, і кожна з них може бути унікальною у своєму складі, розмірі та умовах для життя. Видання New Scientist вирішило проаналізувати всі наявні у людства дані про них і відібрало п’ять планет, де з певною ймовірністю можна припустити наявність форм життя, схожих на існуючі на Землі.

Найближча екзопланета Проксима-b

Проксима-b – це екзопланета, що знаходиться в зоні зірки Проксіми Центавра, найближчої до Сонця зірки – 4.2 світлових років. Ця планета була відкрита в 2016 році спеціальним радіохвильовим методом і вважається однією з потенційно населених планет у нашій галактиці. Проксима-b має масу, що можна порівняти з масою Землі, і знаходиться на відстані від зірки, що дозволяє існування води в рідкому стані на її поверхні.

Порівняння Землі та Проксіми-b

Крижана планета Gliese-436b

Gliese 436 b розташована на відстані близько 30 світлових років від нашої Сонячної системи в сузір’ї Лева. Вона була відкрита в 2004 році і є однією з найвідоміших гарячих безлюдних планет. Gliese 436 b має масу всього лише близько третини маси Юпітера, але при цьому її радіус приблизно вдвічі більший за радіус Землі. Це означає, що планета має дуже високу щільність, що не характерно для газових гігантів, але властиво кам’яним планетам. Більше того, її орбіта знаходиться настільки близько до її зірки-господарки, що її температура поверхні досягає близько 800 градусів за Цельсієм. Крім того, є ряд припущень, які говорять про те, що під її поверхнею знаходиться лід, що "горить".

Цікаво, що Gliese 436 b має атмосферу, яка складається переважно з водню, але також містить значну кількість води у вигляді пари. Це робить планету дуже цікавим об’єктом для подальших досліджень, оскільки її атмосфера може надати багато інформації про процеси, що відбуваються на поверхні планети та її навколишньому середовищі.

Крижана планета Gliese-436 b (праворуч) у порівнянні з Нептуном

Кеплер

Екзопланета, розташована в сузір’ї Лебедя – була відкрита у 2014 році космічним телескопом Kepler і вважається однією з найбільш схожих на Землю планет у нашій галактиці. Кеплер-186f знаходиться на відстані приблизно 500 світлових років від Землі і її радіус становить близько 1,1 радіуса Землі. Також було виявлено, що вона має масу приблизно рівну масі Землі, і її орбіта займає приблизно 130 земних днів. Однією з найцікавіших особливостей Кеплера є те, що її зірка – червоний карлик – набагато холодніша, ніж Сонце. Це означає, що на поверхні Kepler-186f може існувати рідка вода, що є необхідною умовою для життя, як ми її знаємо.

Кеплер

LHS-1140b

LHS-1140b знаходиться на відстані близько 40 світлових років від Землі в зірковій системі LHS 1140 у сузір’ї Жертвенника. Ця планета була відкрита в 2017 році і вважається однією з найперспективніших для пошуку життя за межами нашої сонячної системи.

LHS 1140 b має розміри приблизно в 1,4 рази більше, ніж Земля, і знаходиться в "населеній зоні", що означає, що на ній може існувати рідка вода. Крім того, планета має досить потужну атмосферу, яка дозволяє їй захиститись від шкідливих випромінювань зірки, біля якої вона знаходиться.

Вчені припускають, що LHS-1140b може бути океанічною планетою з рідкою мантією та щільним ядром, що створює умови для життя.

LHS 1140 b — одна з "найближчих" до нас екзопланет

Чорна планета WASP-12b

На відміну від інших планет, WASP-12 b – планета, яка була виявлена проектом, що вивчає екзопланети, 1 квітня 2008 року і розташовується вона за 870 світлових років від нас. Небесне тіло знаходиться на орбіті зірки WASP-12 і має радіус, який більший за радіус Юпітера в 1,74 рази. WASP-12 b є однією з найближчих та найгарячіших до своєї зірки планет. Її температура досягає 1500 градусів Цельсія, а рік на цій планеті триває лише один земний день. Однак найдивовижнішою особливістю WASP-12 b є її здатність поглинати практично всі світлові промені, які потрапляють на її поверхню. Завдяки цьому вона виглядає як чорна планета, а її вивчення викликає додаткові труднощі.

WASP-12 b

Насамкінець автор статті стверджує, що метою програм, спрямованих на вивчення екзопланет, є пошуки незаперечних ознак життя на планетах за межами нашої власної у всіх її проявах.

Нагадаємо, що на відміну від описаних вище планет найімовірнішим небесним тілом, яке може бути у віддаленому майбутньому колонізовано землянами, є Марс – тим більше, що вже створено чимало теоретичних розробок з приводу різних сфер життя на ньому.