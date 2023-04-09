Названы 5 ближайших к Земле планет, которые могут оказаться в будущем пригодными для жизни

Пока что можно только строить предположения о существовании форм жизни на указанных планетах

Несмотря на кажущееся "благополучие" Земли и неисчерпаемые ресурсы для ее будущего развития, некоторые ученые задумываются о том, что в отдаленном будущем может прийти время, когда наша планета не сможет прокормить всех землян, и будущие поколения будут искать в бескрайнем космосе небесные тела, пригодные для жизни.

Сегодня мы знаем о существовании тысяч экзопланет, и каждая из них может быть уникальной в своем составе, размере и условиях для жизни. Издание New Scientist решило проанализировать все имеющиеся у человечества данные о них и отобрало пять планет, где с наибольшей вероятностью можно предположить наличие форм жизни, похожих на существующих на Земле.

Ближайшая экзопланета Проксима-b

Проксима-b – это экзопланета, находящаяся в зоне обитаемости звезды Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды – 4.2 световых года. Эта планета была открыта в 2016 году специальным радиоволновым методом, и считается одной из потенциально обитаемых планет в нашей галактике. Проксима-b имеет массу, сравнимую с массой Земли, и находится на расстоянии от звезды, позволяющем существование воды в жидком состоянии на ее поверхности.

Сравнение Земли и Проксимы-b

Ледяная планета Gliese-436b

Глизе 436 b расположена на расстоянии около 30 световых лет от нашей Солнечной системы в созвездии Льва. Она была открыта в 2004 году и является одной из самых известных горячих необитаемых планет, имеющихся на данный момент. Gliese 436 b имеет массу всего лишь около трети массы Юпитера, но при этом ее радиус примерно вдвое больше радиуса Земли. Это означает, что планета имеет очень высокую плотность, что не характерно для газовых гигантов, но свойственно для каменных планет. Более того, ее орбита находится настолько близко к ее звезде-хозяйке, что ее температура поверхности достигает около 800 градусов Цельсия. Кроме того, есть ряд предположений, говорящий о том, что под ее поверхностью находится "горящий лед".

Интересно, что у Gliese 436 b есть атмосфера, состоящая преимущественно из водорода, но также содержащая значительное количество воды, которая существует в виде пара. Это делает планету очень интересным объектом для дальнейших исследований, так как ее атмосфера может предоставить много информации о процессах, происходящих на поверхности планеты и в ее окружающей среде.

Ледяная планета Gliese-436b. Gliese 436 b (справа) в сравнении с Нептуном.

Кеплер

Экзопланета, которая, расположена в созвездии Лебедя – была открыта в 2014 году космическим телескопом Kepler и считается одной из наиболее похожих на Землю планет в нашей галактике. Кеплер-186f находится на расстоянии приблизительно в 500 световых годах от Земли и ее радиус составляет около 1,1 радиуса Земли. Также было обнаружено, что она имеет массу, примерно равную массе Земли, и ее орбита занимает примерно 130 земных дней. Одной из наиболее интересных особенностей Кеплера является то, что ее звезда – красный карлик – гораздо холоднее, чем Солнце. Это означает, что на поверхности Kepler-186f может существовать жидкая вода, что является необходимым условием для существования жизни, как мы ее знаем.

LHS-1140b

LHS-1140b находится на расстоянии около 40 световых лет от Земли в звездной системе LHS 1140 в созвездии Жертвенника. Эта планета была открыта в 2017 году и считается одной из самых перспективных для поиска жизни за пределами нашей солнечной системы.

LHS 1140 b имеет размеры, примерно в 1,4 раза больше, чем Земля, и находится в обитаемой зоне, что означает, что на ней может существовать жидкая вода. Кроме того, планета имеет достаточно мощную атмосферу, что позволяет ей защититься от вредных излучений звезды, возле которой она находится.

Ученые предполагают, что LHS-1140b может быть океанической планетой с жидкой мантией и плотным ядром, что создает условия для возникновения жизни.

LHS 1140 b — одна из "ближайших" к нам экзопланет

Черная планета WASP-12b

В отличие от других планет, WASP-12 b – планета, которая была обнаружена проектом, изучающим экзопланеты, 1 апреля 2008 года и располагается она в 870 световых лет от нас. Она находится на орбите звезды WASP-12 и имеет радиус, который больше радиуса Юпитера в 1,74 раза. WASP-12 b является одной из ближайших и наиболее горячих к своей звезде планет. Ее температура достигает 1500 градусов Цельсия, а год на этой планете длится всего один земной день. Однако, самой удивительной особенностью WASP-12 b является ее способность поглощать практически все световые лучи, которые попадают на ее поверхность. Благодаря этому, она выглядит как черная планета, а ее изучение становится более трудным.

WASP-12 b

В заключение автор статьи утверждает, что целью программ, направленных на изучение экзопланет, является поиски неопровержимых признаков жизни на планетах за пределами нашей собственной во всех ее проявлениях.

Напомним, что в отличие от описанных выше планет наиболее вероятным небесным телом, который может быть в отдаленном будущем колонизирован землянами, является Марс – тем более, что уже имеется немало теоретических разработок по поводу различных сфер жизни на нем.