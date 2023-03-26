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От звезд не убежишь: ученые выяснили, как космос влияет на разнообразие жизни на Земле

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Наша жизнь во многом определяется космосом Новость обновлена 26 марта 2023, 05:16
Наша жизнь во многом определяется космосом

Галактические катаклизмы меняют климат на Земле и потому воздействуют на ее население

Несмотря на то, что далекие звезды кажутся нам чем-то отвлеченным, живущим в необъятном космосе на немыслимых расстояниях, они "умудряются" оказывать на нашу планету самое непосредственное влияние.

К такому выводу пришли авторы новой статьи в журнале Ecology and Evolution.

Дело в том, что глобальное биоразнообразие на нашей планете в прошлом сильно менялось — как в сторону уменьшения, так и увеличения. Авторы статьи уверены, что изменения числа родов морских организмов за полмиллиарда лет зависело от взрывов сверхновых, а галактические катаклизмы меняли и меняют до сих пор климат на Земле и потому воздействуют на ее население.

Большую часть своей истории Земля была обитаема, однако сложность экосистем и разнообразие живого на ней сильно варьировали. Так, два-три первых миллиарда лет своей истории Земля была населена исключительно микроскопической жизнью и оставалась "планетой микробов". Многоклеточные организмы появилась здесь лишь сравнительно недавно.

В ходе своей работы ученые проанализировали, с одной стороны, палеонтологические данные о числе родов морских животных за последние 500 миллионов лет, а с другой — известные вспышки сверхновых в нашей Галактике, случившихся за это время неподалеку от Солнца.

Напомним: взрыв сверхновой — это катастрофически быстрый и сильный выброс энергии звездой. Сверхновая представляет этап звездной эволюции, через который проходят многие массивные звезды.

После внесения поправок на глубину обитания животных ученым удалось отметить существенную корреляцию числа родов и взрывов сверхновых за последние полмиллиарда лет.

Подобное внимание именно к жителям океанического шельфа (прибрежных областей) потребовалась потому, что они особенно богаты жизнью, и новые систематические группы зачастую возникают именно там.

"Одно из возможных объяснений такой связи сверхновых с биоразнообразием — их влияние на климат Земли. — Пояснил один из авторов исследования Хенрик Свенсмарк (Henrik Svensmark). — Большое число взрывов сверхновых вызывает изменение климата и увеличение разницы между температурой на экваторе и у полюсов. Это приводит к усилению ветров, перемешивания океана, а также переноса необходимых для живого питательных веществ к поверхности воды, который происходит в шельфовой части".

Исследователи считают, что этот эффект связан в том числе со средним числом облаков на планете — из-за сверхновых их становится больше, ведь усиление радиации в атмосфере способствует конденсации пара.

Авторы также подчеркивают, что взрывы сверхновых сказываются не только на биоразнообразии живого. Они напрямую определяют первичную продуктивность экосистем Земли — биомассу растений и других автотрофов, которую способны создать за единицу времени.

Напомним, что помимо "отвлеченного" влияния звезд на жизнь на Земле, космос может подвергать нас и более опасным угрозам: стоит лишь вспомнить, с каким трепетом некоторые земляне ждали вчера в 21:52 по Киеву приближения к нашей планете астероида под прозвищем "убийца городов". О последствиях, к которым могло привести его столкновение с Землей, даже страшно подумать!

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#Жизнь #Космос #Климат #Сверхновые