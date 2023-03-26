Від зірок не втечеш: вчені з’ясували, як космос впливає на різноманіття життя на Землі

Галактичні катаклізми змінюють клімат Землі і тому впливають її населення

Незважаючи на те, що далекі зірки здаються нам чимось абстрактним, що живе в неосяжному космосі на немислимих відстанях, вони "примудряються" виявляти на нашу планету безпосередній вплив.

Такого висновку дійшли автори нової статті в журналі Ecology and Evolution.

Справа в тому, що глобальне біорізноманіття на нашій планеті в минулому сильно змінювалося як у бік зменшення, так і збільшення. Автори статті впевнені, що зміни числа пологів морських організмів за півмільярда років залежало від вибухів наднових, а галактичні катаклізми змінювали і досі змінюють клімат на Землі і тому впливають на її населення.

Більшість своєї історії Земля була населеною організмами, проте складність екосистем і різноманітність живого у ньому сильно варіювали. Так, два-три перші мільярди років своєї історії Земля була населена виключно мікроскопічним життям і залишалася "планетою мікробів". Багатоклітинні організми з’явилися тут лише порівняно недавно.

У ході своєї роботи вчені проаналізували, з одного боку, палеонтологічні дані про кількість пологів морських тварин за останні 500 мільйонів років, а з іншого — відомі спалахи наднових у нашій Галактиці, що сталися за цей час неподалік Сонця.

Нагадаємо: вибух наднової — це катастрофічно швидкий і сильний викид енергії зіркою. Наднова представляє собою етап зіркової еволюції, через який проходять багато потужних зірок.

Після внесення поправок на глибину проживання тварин вченим вдалося відзначити суттєву кореляцію числа пологів та вибухів наднових за останні півмільярда років.

Подібна увага саме до жителів океанічного шельфу (прибережних областей) була потрібна тому, що вони особливо багаті на життя, і нові систематичні групи найчастіше виникають саме там.

"Одне з можливих пояснень такого зв’язку наднових з біорізноманіттям — їх вплив на клімат Землі, — пояснив один з авторів дослідження Хенрік Свенсмарк (Henrik Svensmark) . — Він призводить до посилення вітрів, перемішування океану, а також перенесення необхідних для живого поживних речовин до поверхні води, що відбувається в шельфовій частині".

Дослідники вважають, що цей ефект пов’язаний у тому числі із середнім числом хмар на планеті — через наднові їх стає більше, адже посилення радіації в атмосфері сприяє конденсації пари.

Автори також наголошують, що вибухи наднових позначаються не лише на біорізноманітності живого. Вони безпосередньо визначають первинну продуктивність екосистем Землі — біомасу рослин та інших автотрофів, яку здатні створити за одиницю часу.

Нагадаємо, що крім "абстрактного" впливу зірок на життя на Землі, космос може наражати нас і на більш небезпечні загрози: варто лише згадати, з яким трепетом деякі земляни чекали вчора о 21:52 за Києвом наближення до нашої планети астероїда під прізвиськом "вбивця міст" ". Про наслідки, до яких могло призвести його зіткнення із Землею, навіть страшно подумати!