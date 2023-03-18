Маск запустить в космос перший гігантський корабель для польотів на місяць. Що відомо про Starship

Мегаракета не схожа ні на що, що компанія коли-небудь створювала

Мільярдер Ілон Маск анонсував, що вже у квітні компанія SpaceX спробує запустити свій легендарний Starship — гігантський космічний корабель, яким мають доставляти людей та вантажі на Місяць та Марс.

Маск каже, що запуск буде, по суті, підкиданням монети: Starship має приблизно 50% шансів на успіх. Розповідаємо про це детальніше:

Що це за корабель

SpaceX розробляє Starship для доставки людей і вантажів на Місяць і Марс, а також для виконання ряду інших завдань у космосі. Starship буде здатним перевезти на Марс до 100 людей, пояснює портал Space.

Ракета SpaceX Starship виготовлена з нержавіючої сталі

Корабель розроблено таким чином, щоб його можна було використовувати багаторазово. Після повернення з космосу Starship можна заправити паливом і швидко запустити знову, як літак.

Гігантський корабель із нержавіючої сталі стане найпотужнішою ракетою, яка коли-небудь літала: із у 2,5 раза більшою тягою при зльоті, ніж культовий Saturn V від NASA.

Завдяки носовому конусу та посадковим крилам транспортний засіб із нержавіючої сталі нагадує ракетні кораблі із золотого віку наукової фантастики. У задній частині корабля встановлено 6 двигунів Raptor. Конструкція скорочує кількість палива, що витрачається даремно.

Ближче до ракети знаходяться паливні баки. Вони живлять Raptor рідким метаном (CH4) і рідким киснем (O2).

Двигун Raptor

У передній частині космічного корабля розташований величезний відсік вантажу, який зможе перевозити великі вантажі або людей до місць призначення.

Зараз SpaceX будує кілька таких кораблів у Південному Техасі на базі Starbase. Компанія планує запустити їх у "серійне виробництво" протягом найближчих місяців.

Навіщо відправляти таку кількість людей на Марс

Засновник SpaceX часто розповідав про свою мрію побудувати місто на Марсі. Він вважає, що поселенням потрібна велика кількість людей, щоб стати самоокупними.

Ілона Маск казав, що розселення людей на інших планетах, таких як Марс, могло б зберегти цивілізацію, якщо Земля переживе катаклізм, такий як великий удар астероїда.

Starship також відіграватиме ключову роль у програмі NASA Artemis, яка спрямована на встановлення довгострокової присутності людини на Місяці.

Система також може бути використана для космічного туризму: Ілон Маск обіцяв подорожі навколо Місяця та високошвидкісні подорожі між різними пунктами призначення на Землі.

Як дата запуску пов’язана з марихуаною

"SpaceX буде готова запустити Starship через кілька тижнів", — написав Маск у Twitter, додавши, що точна дата залежатиме від того, коли Федеральне управління цивільної авіації США видасть ліцензію на політ.

"Якщо припустити, що це займе кілька тижнів, перша спроба запуску буде ближче до кінця третього тижня квітня, тобто…", — сказав Маск у твіті, натякаючи на 20 квітня, тобто третій четвер місяця.

Маск іронічно орієнтується на неофіційне свято, присвячене палінню марихуани. Observer нагадує, що Маск часто згадує число 420, що на сленгу культури канабісу позначає споживання марихуани. Ця цифра з’являється в його жартах у соціальних мережах так само часто, як і в ключових бізнес-операціях. Маск придбав Twitter за 54,20 долара за акцію в результаті злиття.

Також він зазначив, що шанси успіху операції — 50 на 50, адже ракети часто спрацьовують некоректно під час перших запусків. Так сталося з японською H3 та RS1 компанії ABL Space System у січні. Приблизно так само Маск морально готував громадськість до невдачі незадовго до першого польоту Falcon Heavy.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці січня SpaceX провела генеральну репетицію запуску корабля, який підкорюватиме Марс. У паливні баки першого ступеня було завантажено рідкий кисень і рідкий метан.