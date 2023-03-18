Маск запустит в космос первый гигантский корабль для полетов в месяц. Что известно о Starship

Мегаракета не похожа ни на что, что компания когда-либо создавала

Миллиардер Илон Маск анонсировал, что уже в апреле компания SpaceX попытается запустить свой легендарный Starship – гигантский космический корабль, которым должны доставлять людей и грузы на Луну и Марс.

Маск говорит, что запуск будет по сути подбрасыванием монеты: Starship имеет примерно 50% шансов на успех. Рассказываем об этом подробнее:

Что это за корабль

SpaceX разрабатывает Starship для доставки людей и грузов на Луну и Марс, а также для выполнения ряда других задач в космосе. Starship будет способен перевезти на Марс до 100 человек, поясняет портал Space.

Ракета SpaceX Starship изготовлена из нержавеющей стали.

Корабль разработан таким образом, чтобы его можно использовать многократно. По возвращении из космоса Starship можно заправить топливом и быстро запустить снова как самолет.

Гигантский корабль из нержавеющей стали станет самой мощной ракетой, когда-либо летавшей: с в 2,5 раза большей тягой при взлете, чем культовый Saturn V от NASA.

Благодаря носовому конусу и посадочным крыльям транспортное средство из нержавеющей стали напоминает ракетные корабли из золотого века научной фантастики. В задней части корабля установлено 6 двигателей Raptor. Конструкция сокращает количество расходуемого топлива впустую.

Ближе к ракете находятся топливные баки. Они питают Raptor жидким метаном (CH4) и жидким кислородом (O2).

Двигатель Raptor

В передней части космического корабля расположен огромный отсек груза, который сможет перевозить большие грузы или людей в места назначения.

Сейчас SpaceX строит несколько таких кораблей в Южном Техасе на базе Starbase. Компания планирует запустить их в "серийное производство" в ближайшие месяцы.

Зачем отправлять такое количество людей на Марс

Основатель SpaceX часто рассказывал о своей мечте построить город на Марсе. Он считает, что поселкам нужно большое количество людей, чтобы стать самоокупающимися.

Илона Маск говорил, что расселение людей на других планетах, таких как Марс, могло бы сохранить цивилизацию, если Земля переживет катаклизм, такой как большой удар астероида.

Starship также будет играть ключевую роль в программе NASA Artemis, направленной на установление долгосрочного присутствия человека на Луне.

Система также может использоваться для космического туризма: Илон Маск обещал путешествия вокруг Луны и высокоскоростные путешествия между различными пунктами назначения на Земле.

Как дата запуска связана с марихуаной

"SpaceX будет готова запустить Starship через несколько недель", — написал Маск в Twitter, добавив, что точная дата будет зависеть от того, когда Федеральное управление гражданской авиации США выдаст лицензию на полет.

"Если предположить, что это займет несколько недель, первая попытка запуска будет ближе к концу третьей недели апреля, то есть…", — сказал Маск в твите, намекая на 20 апреля, то есть третий четверг месяца.

Маск иронически ориентируется на неофициальный праздник, посвященный курению марихуаны. Observer напоминает, что Маск часто упоминает число 420, что на сленге культуры каннабиса обозначает потребление марихуаны. Эта цифра появляется в его шутках в социальных сетях также часто, как и в ключевых бизнес-операциях. Маск приобрел Twitter за 54,20 доллара за акцию в результате слияния.

Также он отметил, что шансы успеха операции – 50 на 50, ведь ракеты часто срабатывают некорректно во время первых запусков. Так произошло с японской H3 и RS1 компании ABL Space System в январе. Приблизительно так же Маск морально готовил общественность к неудаче незадолго до первого полета Falcon Heavy.

Как сообщал "Телеграф", в конце января SpaceX провела генеральную репетицию запуска корабля, который будет покорять Марс. В топливные баки первой ступени был загружен жидкий кислород и жидкий метан.