Гігантський астероїд-"вбивця міст" сьогодні пролетить між Землею та Місяцем. Що відомо

Нещодавно відкритий астероїд 2023 DZ2 пролетить \за 168 тис. км від Землі

Гігантський астероїд 2023 DZ2, розмірів якого достатньо, щоб знищити місто, сьогодні безпечно пролетить між Землею та орбітою Місяця, пропустивши обидва небесні тіла. Розповідаємо, чим він особливий.

Астероїд рідко пролітає так близько від Землі

За даними Європейського космічного агентства, подія, яка відбувається раз на десятиліття, використовуватиметься як навчання для захисту планети. Астрономи зможуть досліджувати космічний камінь з відстані трохи понад 168 тис. кілометрів.

Своєю чергою NASA заявило, що астероїд рідко пролітає так близько від Землі. Це менше половини відстані від Землі до Місяця, що робить його видимим у біноклі та невеликі телескопи. Хоча прольоти астероїдів є звичайним явищем, NASA каже, що такий великий астероїд рідко наближається так близько.

О 21:52 за Києвом у суботу він наблизиться до третини відстані від Землі до Місяця.

Попри таку близьку відстань, немає про що турбуватися, передає AFP. Навпаки, астрономи всього світу аналізуватимуть астероїд за допомогою цілого ряду приладів, таких як спектрометри та радари. Мета полягає в тому, щоб дізнатися, скільки ми можемо дізнатися про такий астероїд лише за тиждень. Він також слугуватиме тренуванням того, як мережа "буде реагувати на загрозу", яка, можливо, прямуватиме до нас у майбутньому, додав він.

Астероїд знову пролетить повз Землю в 2026 році, але не представлятиме загрози зіткнення принаймні протягом наступних 100 років – саме так розрахована його траєкторія.

Що про нього відомо

За оцінками вчених, його розмір становить від 40 до 90 метрів, розміром приблизно з Парфенон. Він достатньо великий, щоб знищити велике місто, якщо він зіткнеться з нашою планетою. Для визначення складу астероїда потрібні додаткові дані.

"Немає жодних шансів, що цей "вбивця міст" вразить Землю, але його близьке наближення дає чудову можливість для спостережень", — сказав керівник планетарного захисту Європейського космічного агентства Річард Мойсл.

Пряму веб-трансляцію його наближення забезпечить The Virtual Telescope Project.

Як повідомляв "Телеграф", у Землі знайшли ще один супутник 022 NX1.