Гигантский астероид-"убийца городов" сегодня пролетит между Землей и Луной. Что известно

Недавно открытый астероид 2023 года DZ2 пролетит \за 168 тыс. км от Земли

Гигантский астероид 2023 DZ2, размеров которого достаточно, чтобы уничтожить город, сегодня безопасно пролетит между Землей и орбитой Луны, пропустив оба небесных тела. Рассказываем, чем он особенный.

Астероид редко пролетает так близко от Земли

По данным Европейского космического агентства, событие, которое происходит раз в десятилетие, будет использоваться в качестве обучения для защиты планеты. Астрономы смогут исследовать космический камень с расстояния чуть более 168 тыс. километров.

В свою очередь NASA заявило, что астероид редко пролетает так близко от Земли. Это меньше половины расстояния от Земли до Луны, что делает его видимым в бинокле и небольших телескопах. Хотя пролеты астероидов являются обычным явлением, NASA говорит, что столь большой астероид редко приближается так близко.

В 21:52 по Киеву в субботу он приблизится к трети расстояния от Земли до Луны.

Несмотря на столь близкое расстояние, не о чем беспокоиться, передает AFP. Астрономы всего мира будут анализировать астероид с помощью целого ряда приборов, таких как спектрометры и радары. Цель состоит в том, чтобы узнать, сколько мы можем узнать такой астероид всего за неделю. Он также служит тренировкой того, как сеть "будет реагировать на угрозу", которая, возможно, будет направляться к нам в будущем.

Астероид снова пролетит мимо Земли в 2026 году, но не будет представлять угрозы столкновения по крайней мере в течение следующих 100 лет – именно так рассчитана его траектория.

Что о нем известно

По оценкам ученых, его размер составляет от 40 до 90 метров, размером примерно с Парфенон. Он достаточно велик, чтобы уничтожить большой город, если он столкнется с нашей планетой. Для определения состава астероида требуются дополнительные данные.

"Нет никаких шансов, что этот "убийца городов" поразит Землю, но его близкое приближение дает отличную возможность для наблюдений", — сказал руководитель планетарной защиты Европейского космического агентства Ричард Мойсл.

Прямую видеотрансляцию его приближения обеспечит The Virtual Telescope Project.

Как сообщал "Телеграф", у Земли нашли еще один спутник 022 NX1.