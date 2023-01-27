Очень близко к Земле пролетел большой астероид: что было бы, если бы он упал

Астероид заметили только на прошлой неделе

Рядом с Землей в очередной раз на огромной скорости пронесся астероид. При этом, в отличии от большинства других небесных тел он пролетел на очень низкой высоте, по космическим меркам.

Как пишет издание BBC, астероид под названием 2023 BU пролетел мимо нашей планеты над южным краем Южной Америки сразу после полуночи по Гринвичу. Ученые выяснили, что ближайшая к Земле точка траектории астероида была всего в 3600 км – это гораздо меньше, чем орбиты многих искусственных спутников.

В материале отмечается, что впервые обнаружили этот космический камень только на прошлых выходных. Его заметил живущий в Крыму астроном-любитель Геннадий Борисов. После этого ученые рассчитали размер и орбиту BU 2023 года.

Встреча с Землей сменит орбиту BU 2023 вокруг солнца.

"До встречи с Землей орбита астероида вокруг Солнца была круговой и примерно совпадала с орбитой Земли, полный оборот вокруг Солнца астероид совершал за 359 дней. После пролета над Землей орбита астероида станет более вытянутой, она изменится в направлении между орбитами Земли и Марса и полный оборот космического объекта вокруг Солнца будет занимать уже 425 дней", — сообщают в НАСА.

Что было, если бы 2023 BU столкнулся с Землей

По словам ученых, даже если бы он шел по курсу прямого столкновения с Землей, большого вреда он не смог бы нанести. При предполагаемом размере от 3,5 до 8,5 м в диаметре астероид, вероятно, развалился бы и сгорел высоко в атмосфере. Все, что увидели бы жители Земли – это огромный огненный шар.

При этом, как мы уже знаем, астероид размерами в несколько раз больше чем 2023 BU способен нанести достаточно сильный локальный урон. Можно вспомнить, как в 2013 году над российским Челябинском взорвался метеорит диаметром около 18 метров. Тогда в результате действия взрывной волны ранения получили более 1,6 тыс. человек, совокупный ущерб от события составил около миллиарда рублей.

Однако, небесное тело приблизительно всего в 10 раз больше 2023 BU представляет реальную угрозу нашей планете. Не так давно в NASA смоделировали ситуацию космической угрозы для Земли. Согласно основной сюжетной линии исследования, в атмосферу нашей планеты на большой скорости влетает астероид, который имеет размер 70 метров в диаметре. Космический камень рухнул неподалёку от вымышленного города и взрыв от его падения выделил огромное количество энергии.

По подсчетам ученых, в таком случае город и его окрестности были бы полностью уничтожены, а десятки тысяч горожан погибли. Кроме того, благодаря этому моделированию и вовсе выяснилось, что земляне не готовы отражать такую угрозу.

Напомним, ранее мы писали о том, что как выглядит астероид, о который разбили аппарат за 330 миллионов.

Также мы сообщали о том, что NASA попытается "сбить" астероид в прямом эфире.