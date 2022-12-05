К Земле на огромной скорости приближается астероид размером с пассажирский самолет

Угрозы для Земли космический объект не представляет

Во вторник, 6 декабря, астероид, сопоставимый по размеру с пассажирским самолетом, пролетит мимо Земли на расстоянии в около 1,7 миллиона километров.

Как информирует Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), речь идет об астероиде 2022 WA6, который мчит сквозь космическое пространство на скорости в 49 897 километров в час.

По данным исследователей, космический объект приблизится к Земле на расстояние в 1,68 миллиона километров, что может предоставлять определенную угрозу. Однако в категорию "потенциально опасных" он не попадает из-за относительно небольших размеров — его диаметр составляет лишь 21 метр.

Также сообщается, что 6 декабря еще два астероида — 12-метровый 2022 WF8 и 29-метровый WV8 — пройдут мимо Земли на расстоянии более 3 миллионов километров.

Стоит отметить, что "потенциально опасными" обычно считают те астероиды, которые приближаются к нашей планете на расстояние меньше 0,05 астрономической единицы (примерно 7,5 миллиона километров) и имеют диаметр более 150 метров. Поскольку все вышеперечисленные космические тела имеют более скромные размеры, то в эту категорию они не попадают.

Как сообщалось ранее, телескоп "Хаббл" прислал на Землю фото давно погибшей звезды из галактики Большое Магелланово Облако. Сейчас она напоминает большое облако светящейся пыли.