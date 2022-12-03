Укр

Астрономы показали фото умершей звезды и рассказали, что с ней произошло

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Телескоп "Хаббл"
Телескоп "Хаббл"

Умершую звезду из соседней галактики показали на новом красочном снимке

Космический телескоп "Хаббл" продолжает помогать человечеству постичь тайны вселенной и прислал на Землю фото давно погибшей звезды из галактики Большое Магелланово Облако.

Как сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA), звезда DEM L 190 или LMC N49 расположена примерно в 160 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дорадо.

В ведомстве отмечают, что эти яркие линии и узоры являются остатками некогда массивной звезды, которая превратилась в сверхновую и завершила существование.

Это не первый снимок DEM L 190. Первый был сделан в 2003 году, однако с тех пор широкоугольная планетарная камера, которой был сделан снимок была заменена на более мощную, что теперь позволяет оценить прогресс в технологии и по-другому взглянуть на тот же космический объект.

Как сообщалось ранее, астрономы обнаружили дальних родственников огромных магнитных нитей, свисающих в центре Млечного Пути. Новое открытие может помочь ученым объяснить происхождение данных загадочных структур и у них уже появились сразу две версии.

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