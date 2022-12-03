Астрономи показали фото померлої зірки та розповіли, що з нею сталося

Померлу зірку із сусідньої галактики показали на новому барвистому знімку

Космічний телескоп "Хаббл" продовжує допомагати людству збагнути таємниці всесвіту і надіслав на Землю фото давно загиблої зірки з галактики Велика Магелланова Хмара.

Як повідомляється на сайті Європейського космічного агентства (ESA), зірка DEM L 190 або LMC N49 розташована приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі в сузір’ї Дорадо.

У відомстві зазначають, що ці яскраві лінії та візерунки є залишками колись масивної зірки, яка перетворилася на наднову та завершила існування.

Це не перший знімок DEM L 190. Перший був зроблений у 2003 році, проте з того часу ширококутна планетарна камера, якою був зроблений знімок, була замінена на більш потужну, що тепер дозволяє оцінити прогрес у технології та по-іншому поглянути на той самий космічний об’єкт. .

Як повідомлялося раніше, астрономи виявили далеких родичів величезних магнітних ниток, що звисають у центрі Чумацького Шляху. Нове відкриття може допомогти вченим пояснити походження даних загадкових структур і вони вже з’явилися відразу дві версії.