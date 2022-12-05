До Землі на величезній швидкості наближається астероїд розміром із пасажирський літак

Загрози для Землі космічний об’єкт не представляє

У вівторок, 6 грудня, астероїд, який можна порівняти за розміром з пасажирським літаком, пролетить повз Землю на відстані близько 1,7 мільйона кілометрів.

Як інформує Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), йдеться про астероїд 2022 WA6, який мчить крізь космічний простір на швидкості 49 897 кілометрів на годину.

За даними дослідників, космічний об’єкт наблизиться до Землі на відстань 1,68 мільйона кілометрів. Однак у категорію "потенційно небезпечних" він не потрапляє через невеликі розміри — його діаметр становить лише 21 метр.

Також повідомляється, що 6 грудня ще два астероїди — 12-метровий 2022 WF8 і 29-метровий WV8 — пройдуть повз Землю на відстані понад 3 мільйони кілометрів.

Варто зазначити, що "потенційно небезпечними" зазвичай вважають ті астероїди, які наближаються до нашої планети на відстань менше ніж 0,05 астрономічної одиниці (приблизно 7,5 мільйона кілометрів) і мають діаметр понад 150 метрів. Оскільки всі перераховані вище космічні тіла мають більш скромні розміри, то в цю категорію вони не потрапляють.

Як повідомлялося раніше, телескоп "Хаббл" надіслав на Землю фото давно загиблої зірки з галактики Велика Магелланова Хмара. Зараз вона нагадує велику хмару пилу, що світиться.