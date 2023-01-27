Дуже близько до Землі пролетів великий астероїд: що було б, якби він упав

Астероїд помітили лише минулого тижня

Поряд із Землею вкотре на величезній швидкості пронісся астероїд. При цьому, на відміну від більшості інших небесних тіл, він пролетів на дуже низькій висоті, за космічними мірками.

Як пише видання BBC, астероїд під назвою 2023 року BU пролетів повз нашу планету над південним краєм Південної Америки відразу після опівночі по Грінвічу. Вчені з’ясували, що найближча до Землі точка траєкторії астероїда була лише 3600 км – це набагато менше, ніж орбіти багатьох штучних супутників.

У матеріалі зазначається, що вперше виявили цей космічний камінь лише минулими вихідними. Його помітив астроном-аматор Геннадій Борисов, який живе в Криму. Після цього вчені розрахували розмір та орбіту BU 2023 року.

Зустріч із Землею змінить орбіту BU 2023 навколо сонця.

"До зустрічі з Землею орбіта астероїда навколо Сонця була круговою і приблизно збігалася з орбітою Землі, повний оберт навколо Сонця астероїд здійснював за 359 днів. Після прольоту над Землею орбіта астероїда стане більш витягнутою, вона зміниться в напрямку між орбітами і Землею. космічного об’єкту навколо Сонця займатиме вже 425 днів", — повідомляють у НАСА.

Що було, якби 2023 BU зіштовхнувся із Землею

За словами вчених, навіть якби він йшов за курсом прямого зіткнення із Землею, великої шкоди він не зміг би завдати. При передбачуваному розмірі від 3,5 до 8,5 м-коду в діаметрі астероїд, ймовірно, розвалився б і згорів високо в атмосфері. Все, що побачили б жителі Землі – це величезну вогненну куля.

При цьому, як ми вже знаємо, астероїд розмірами в кілька разів більше ніж 2023 BU здатний завдати досить сильної локальної шкоди. Можна згадати, як 2013 року над російським Челябінськом вибухнув метеорит діаметром близько 18 метрів. Тоді внаслідок дії вибухової хвилі поранення отримали понад 1,6 тис. осіб, сукупні збитки від події становили близько мільярда рублів.

Однак, небесне тіло приблизно всього в 10 разів більше 2023 року BU представляє реальну загрозу нашій планеті. Нещодавно в NASA змоделювали ситуацію космічної загрози для Землі. Згідно з основною сюжетною лінією дослідження, в атмосферу нашої планети на великій швидкості влітає астероїд, який має розмір 70 метрів у діаметрі. Космічний камінь звалився неподалік вигаданого міста і вибух від його падіння виділив величезну кількість енергії.

За підрахунками вчених, у такому разі місто та його околиці були б повністю знищені, а десятки тисяч городян загинули. Крім того, завдяки цьому моделюванню взагалі виявилося, що земляни не готові відбивати таку загрозу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що виглядає астероїд, про який розбили апарат за 330 мільйонів.

Також ми повідомляли про те, що NASA спробує "збити" астероїд у прямому ефірі.