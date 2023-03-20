Дикі та непередбачувані: стало відомо, чому червоні карлики не підходять для розвитку життя

Навіть одного спалаху раз на мільйон років достатньо для того, щоб убити все живе на планеті

Поки деякі вчені розробляють матеріал для будівництва будинків на Марсі, їхні колеги зайняті питанням про те, чи можуть у далекому майбутньому колонізовані червоні карлики (маленькі й відносно холодні зірки, більш тьмяні, ніж наше Сонце, жовтий карлик), а також планети навколо них.

З цією метою навіть було проведено дослідження, результати якого знаходяться на сервері препринтів arXiv,

Вчені, які проводили його, стверджують, що червоні карлики тільки здаються спокійними зірками, але насправді вони набагато більш "дикі" і непередбачувані, а значить, менше підходять для розвитку життя на планетах, що обертаються навколо них.

За словами астрономів, періоди спокою у червоних карликів змінюються яскравими спалахами, які потенційно здатні випалити все життя на найближчих планетах.

Однак це ще не всі "сюрпризи", які приховують червоні карлики: вивчивши поведінку 177 таких зірок з 2003 по 2020 рік, міжнародна команда дослідників із Франції, Швейцарії, Португалії та Чилі дійшла висновку, що навіть найспокійніші червоні карлики набагато більш непередбачувані, ніж наше Сонце.

Життя у червоних карликів ускладнюють смертоносні спалахи. Молоді червоні карлики виявилися неймовірно активними: вони викидають спалахи такої сили та частоти, що потенційному життю у цих зірок, а також у планет, що знаходяться в їхній системі, має бути особливо нелегким.

Всі зірки мінливі тією чи іншою мірою: наприклад, Сонце слідує 11-річному циклу, протягом якого кількість сонячних плям на поверхні нашої зірки збільшується та зменшується. Для того, щоб на планетах навколо зірки змогла виникнути повноцінна біосфера, потрібні мільярди років, і тому астрономи цікавляться довгостроковими спостереженнями за окремими зірками, щоб оцінити їхню придатність для підтримання життя.

Вивчивши за допомогою спектрографа хромосферне випромінювання та проаналізувавши фотометричні характеристики червоних карликів, вчені виявили, що мінливість активності навіть найспокійніших червоних карликів набагато вища за сонячну, а тривалість зіркових циклів коливається від кількох років до пари десятиліть і вище.

Втім, навіть одного потужного спалаху раз на мільйон років — як це, приміром, сталося у 2017 році з Проксима Центавра, нашим найближчим зірковим сусідом, — достатньо, щоб унеможливити існування життя або навіть рідкої води на найближчих планетах.

Іншими словами, резюмують астрономи, навіть системи добре вивчених червоних карликів типу TRAPPIST-1, навколо якого звертаються щонайменше три планети, що знаходяться в зоні проживання, можуть виявитися непридатними для життя. Звичайно, це не виключає можливості їх колонізації, але все ж таки малоймовірно, що колись земляни виявлять планету коло червоного карлика, розвиток життя на якій зайде далі стадії одноклітинних істот.

Раніше повідомлялося про ще один парадокс, пов’язаний із червоним карликом: вчені відкрили величезну планету TOI-5205b, яка обертається навколо невеликого червоного карлика TOI-5205. І за законами фізики така планета не повинна існувати взагалі.