Дикие и непредсказуемые: стало известно, почему красные карлики не подходят для развития жизни

Даже одной вспышки раз в миллион лет достаточно для того, чтобы убить все живое на планете

Пока некоторые ученые разрабатывают материал для строительства домов на Марсе, их коллеги заняты по заданию космических агентств вопросом о том, могут ли в очень далеком будущем колонизированы красные карлики (маленькие и относительно холодные звезды, более тусклые, чем наше Солнце, желтый карлик), а также планеты вокруг них.

С этой целью даже было проведено исследование, результаты которого находятся на сервере препринтов arXiv,

Проводившие его ученые утверждают, что красные карлики только кажутся спокойными звездами, но на самом деле эти звезды намного более "дикие" и непредсказуемые, а значит, меньше подходят для развития жизни на вращающихся вокруг них планетах.

По словам астрономов, периоды спокойствия у красных карликов сменяются яркими вспышками, потенциально способными выжечь всю жизнь на ближайших планетах.

Однако это еще не все "сюрпризы", которые скрывают красные карлики: изучив поведение 177 таких звезд с 2003 по 2020 год, международная команда исследователей из Франции, Швейцарии, Португалии и Чили пришла к выводу, что даже самые спокойные красные карлики намного более непредсказуемы, чем наше Солнце.

Жизнь у красных карликов осложняют смертоносные вспышки. Молодые красные карлики оказались невероятно активны: они выбрасывают вспышки такой силы и частоты, что потенциальной жизни у этих звезд, а также у планет, которые находятся в их системе, должно быть особенно нелегко.

Все звезды изменчивы в той или иной степени: например, Солнце следует 11-летнему циклу, в течение которого количество солнечных пятен на поверхности нашей звезды увеличивается и уменьшается. Для того, чтобы на планетах вокруг звезды смогла возникнуть полноценная биосфера, требуются миллиарды лет, и именно поэтому астрономы интересуются долгосрочными наблюдениями за отдельными звездами, чтобы оценить их пригодность для поддержания жизни.

Изучив с помощью спектрографа хромосферное излучение и проанализировав фотометрические характеристики красных карликов, ученые обнаружили, что изменчивость активности даже самых спокойных красных карликов намного выше солнечной, а длительность звездных циклов колеблется от нескольких лет до пары десятилетий и выше.

Впрочем, даже одной мощной вспышки раз в миллион лет — как это, к примеру, случилось в 2017 году с Проксима Центавра, нашим ближайшим звездным соседом, — достаточно, чтобы исключить возможность существования жизни или даже жидкой воды на ближайших планетах.

Иными словами, заключают астрономы даже системы хорошо изученных красных карликов типа TRAPPIST-1, вокруг которого обращаются как минимум три планеты, находящиеся в зоне обитаемости, могут оказаться непригодными для жизни. Конечно, это не исключает возможности их колонизации, но все же маловероятно, что когда-либо земляне обнаружат планету у красного карлика, развитие жизни на которой зайдет дальше стадии одноклеточных существ.

Ранее сообщалось о еще одном парадоксе, связанном с красным карликом: ученые открыли огромнейшую планету TOI-5205b, которая вращается вокруг небольшого красного карлика TOI-5205. И по законам физики такой планеты не должно существовать вообще.