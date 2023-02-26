Слишком большая, чтобы существовать на самом деле: ученые открыли "запретную" планету

Планета слишком большая для своей звезды и "теоретически" не должна существовать

Пока искусственный интеллект занят поиском жизни в далеких мирах, спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) успел определить множество потенциальных кандидатов в качестве внесолнечных планет.

Об этом пишет Science Alert.

В частности, в марте им был обнаружен газовый гигант TOI-5205b, который вращается вокруг небольшого красного карлика TOI-5205.

На днях группа исследователей под руководством Шубхама Канодиа из Carnegie Science подтвердила планетарную природу этого объекта, охарактеризовав его и изучив с помощью различных земных установок и обсерваторий.

По данным CNN, ученые с удивлением обнаружили, что данная необычная планетарная система состоит из звезды, слишком маленькой, чтобы поддерживать присутствие такой большой планеты. Или, скорее, из планеты, слишком большой для такой маленькой звезды.

"Эта система бросает вызов известным до сих пор теориям о газовых гигантах. Красные карлики, или М-карлики, — самые распространенные звезды в Млечном Пути, они меньше и холоднее нашего Солнца. Из-за своего небольшого размера эти звезды, как правило, в два раза менее горячие, чем Солнце, и гораздо более красные. Они имеют очень низкую светимость, но живут очень долго. И хотя красные карлики в среднем вмещают больше планет, чем другие типы более массивных звезд, история их формирования делает их маловероятными кандидатами для размещения газовых гигантов", — считает Канодиа.

Маленькая звезда с огромной планетой С другой стороны, TOI-5205, несмотря на то, что она всего лишь в четыре раза больше нашего Юпитера, каким-то образом смогла сформировать планету размером с Юпитер. Это нечто удивительное, невиданное ранее и, безусловно, заслуживающее детального анализа.

Небольшое количество газовых гигантов было обнаружено на орбитах старых красных карликов. Но до сих пор ни один газовый гигант не был обнаружен в планетной системе вокруг маломассивного красного карлика, подобного TOI-5205.

Ученые отмечают, что планеты рождаются во вращающемся диске из газа и пыли, окружающем молодые звезды, — протопланетном диске. Согласно наиболее принятой на сегодняшний день теории образования газовых гигантов, около 10 масс Земли каменистого материала накапливается для формирования массивного каменистого ядра. Затем в это ядро попадает большое количество газа из соседних областей диска, образуя планету-гигант.

Временные рамки, в которые это происходит, имеют решающее значение, ученые уже знали об этом. Однако доказательство существования такой планеты, как TOI-5205b, расширяет наши знания о дисках, в которых рождаются эти планеты.

"Сначала, если в диске недостаточно каменистого материала для формирования начального ядра, то газовый гигант не может сформироваться. А в конце, если диск испарится до того, как сформируется массивное ядро, то и тогда газовый гигант не сможет образоваться. Однако TOI-5205b сформировалась, несмотря на эти "защитные барьеры". Исходя из нашего нынешнего понимания формирования планет, TOI-5205b не должна существовать. Это "запретная" планета". Команда показала, что большая глубина транзита планеты делает ее чрезвычайно благоприятной для будущих наблюдений с помощью аппарата "Джеймс Уэбб", которые могут пролить свет на ее атмосферу и дать некоторые дополнительные подсказки к тайне ее формирования", — считает Канодиа.

Поэтому изучение необычной планетной системы будет обязательно продолжено.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли похожую на Землю планету, на которой может быть жизнь.