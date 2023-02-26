Занадто велика, щоб існувати насправді: вчені відкрили "заборонену" планету

Планета надто велика для своєї зірки і "теоретично" не повинна існувати

Поки штучний інтелект зайнятий пошуком життя в далеких світах, супутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) встиг визначити безліч потенційних кандидатів у планети за межами Сонячної системи.

Про це пише Science Alert.

Зокрема, у березні ним був виявлений газовий гігант TOI-5205b, який обертається навколо невеликого червоного карлика TOI-5205.

Днями група дослідників під керівництвом Шубхама Канодіа з Carnegie Science підтвердила планетарну природу цього об’єкта, охарактеризувавши його та вивчивши за допомогою різних земних установок та обсерваторій.

За даними CNN, вчені з подивом виявили, що ця незвичайна планетарна система складається із зірки, надто маленької, щоб підтримувати присутність такої великої планети. Або, швидше, із планети, надто великої для такої маленької зірки.

"Ця система кидає виклик відомим досі теоріям про газові гіганти. Червоні карлики, або М-карлики, — найпоширеніші зірки в Чумацькому Шляху, вони менше і холодніше нашого Сонця. Через свій невеликий розмір ці зірки, як правило, в 2 рази менш гарячі, ніж Сонце, і набагато червоніші, вони мають дуже низьку світність, але живуть дуже довго, і хоча червоні карлики в середньому вміщують більше планет, ніж інші типи масивніших зірок, історія їхнього формування робить їх малоймовірними кандидатами для розміщення. газових гігантів ”, — вважає Канодіа.

Маленька зірка з величезною планетою якимось чином змогла сформувати планету розміром з Юпітер. Це щось дивне, небачене раніше і, безумовно, заслуговує на детальний аналіз.

Невелика кількість газових гігантів було виявлено на орбітах старих червоних карликів. Але досі жоден газовий гігант не був виявлений у планетній системі навколо маломасивного червоного карлика, подібного до TOI-5205.

Вчені відзначають, що планети народжуються в диску з газу і пилу, який оточує молоді зірки, — протопланетному диску. Згідно з найбільш прийнятою на сьогоднішній день теорією утворення газових гігантів, близько 10 мас Землі кам’янистого матеріалу накопичується для формування масивного кам’янистого ядра. Потім у це ядро потрапляє велика кількість газу із сусідніх областей диска, утворюючи планету-гігант.

Існують певні часові рамки, в яких це відбувається, і вчені вже знали про них. Проте доказ існування такої планети, як TOI-5205b, розширює наші знання дисках, у яких народжуються ці планети.

"Спочатку, якщо в диску недостатньо кам’янистого матеріалу для формування початкового ядра, то газовий гігант не може сформуватися. А в кінці, якщо диск випарується до того, як сформується масивне ядро, то й тоді газовий гігант не зможе утворитися. Проте TOI-5205b сформувалася незважаючи на ці "захисні бар’єри". Виходячи з нашого нинішнього розуміння формування планет, TOI-5205b не повинна існувати. Це "заборонена" планета". Команда показала, що велика глибина транзиту планети робить її надзвичайно сприятливою для майбутніх спостережень за допомогою апарату Джеймс Вебб, який зможе пролити світло на атмосферу планети і дати деякі додаткові підказки до таємниці її формування", — вважає Канодіа.

Тому вивчення незвичайної планетної системи обов’язково буде продовжено.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли схожу на Землю планету, на якій може бути життя.