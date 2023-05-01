Жахливе поглинання: недалеко від Землі чорна діра розірвала зірку

Якщо спалах від поглинання станеться трохи ближчим до Землі, наша планета може отримати небезпечну дозу радіації.

Незважаючи на уявну "безтурботність" і "безневинність" чорних дір, вони далеко не такі безпечні, і цілком можуть завдавати шкоди навколишнім космічним тілам.

Так, нещодавно вчені Массачусетського технологічного інституту (MIT) зробили цікаве відкриття: вони виявили, що порівняно "недалеко" від Землі — всього 137 млн світлових років — чорна діра розірвала зірку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті інституту.

Більше того, вперше спостереження було зроблене в інфрачервоному діапазоні, що ніколи раніше не робилося. Нововведення відкриває шлях до маси подій приливних руйнувань, які раніше були пропущені.

Зліва направо: наукове зображення об’єкта під час події, еталонне зображення (за старими спостереженнями), різниця в яскравості, що показує сама подія, та галактика-господар події в оптичному діапазоні. Джерело зображення: Astrophysical Journal Letters

За словами дослідників, науці відомо близько 100 подій приливних руйнувань зірок чорними дірами у центрах далеких галактик. Вважається, що такі події відбуваються раз на 10 тис. років. Зірка, що пролітає повз чорну дірку, захоплюється гравітацією чорної діри і розривається нею. Речовина зірки падає на дірку і викликає спалах енергії, що легко спостерігається в рентгенівському та ультрафіолетовому чи видимому діапазоні. Власне, в цих діапазонах велися спостереження за подіями приливних руйнувань.

Вчені з MIT вирішили відступити від практики і почали шукати ознаки приливних руйнувань в архівних даних телескопів з інфрачервоними датчиками. У даних телескопа NASA NEOWISE такі дані було знайдено і подія отримала свій ідентифікатор – WTP14adbjsh. Спалах був зафіксований наприкінці 2014 року і досяг максимальної яскравості до 2015 року, після чого його інтенсивність почала спадати. Моделювання показало, що це не наднова. З великою ймовірністю динаміка зміни яскравості події відповідає явищу приливного руйнування зірки чорною дірою.

Дивно, але подія WTP14adbjsh не знайшла відображення в рентгенівському та оптичному діапазоні. На думку дослідників, так сталося з тієї причини, що галактика NGC 7392, в центрі якої надмасивна чорна діра розірвала зірку, відноситься до зоряних (блакитних) галактик. У таких галактиках багато пилу та газу, які поглинають короткохвильові випромінювання, але яскраво світяться в інфрачервоному діапазоні.

Зроблене вченими відкриття призведе до появи нової методики пошуку приливних руйнувань зірок в інфрачервоному діапазоні. Може так статися, що цих подій набагато більше, ніж ми й досі вважали. Вони були вкрай рідкісні в зіркоутворюючих галактиках, але тепер вчені знають, як відкинути пелену завіси над ними.

Нарешті, подія приливної руйнації, виявлена астрономами MIT, виявилася лише на 25% видалення порівняно з попередньою найближчою до нас подібною подією. Вона фактично сталася на "нашому задньому дворі", як висловилися автори роботи. У цьому мало хорошого. Це, звичайно, не наднова, але якщо спалах від поглинання відбудеться ближче і буде спрямований на Землю, наша планета може отримати небезпечну дозу радіації. А масштаб потенційно лиха краще розуміти заздалегідь.

Раніше повідомлялося про те, що астрономи виявили чорну дірку жахливих розмірів – вона в 32 млрд разів важча за наше Сонце.