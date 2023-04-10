У 32 млрд разів важче Сонця: астрономи виявили чорну діру жахливих розмірів

Це перша чорна діра, виявлена методом імітації світла, яке проходить через Всесвіт сотні тисяч разів

Поки вчені на Землі моделюють "чорні діри" в лабораторії, космос "підкинув" нам черговий "сюрприз": група астрономів з Університету Дарема у Великобританії з’ясувала, що надмасивна чорна діра Abell 1201 BCG виявилася ще більшою, чим вважалося до цього.

За підрахунками, вона в 32,7 мільярда разів важча за наше Сонце, а всередені неї могли б "поміститись" шість Сонячних систем, пише astrobites.org.

Відкриття було зроблено завдяки тому, що астрономи використовували гравітаційне лінзування – коли галактика на передньому плані заломлює світло від більш віддаленого об’єкта та збільшує його, – а також суперкомп’ютерне моделювання на установці DiRAC HPC.

Це перша чорна діра, виявлена методом імітації світла, яке проходить через Всесвіт сотні тисяч разів. Кожна симуляція включає чорну діру різної маси, що змінює шлях світла до Землі.

Результати досліджень звелися до того, що Abell 1201 BCG знаходиться на відстані 2,7 мільярда світлових років від нас, а за масою вона увійшла до п’ятірки найпотужніших чорних дір у Всесвіті. Якщо розрахунки вірні, її діаметр становить 1290 астрономічних одиниць (1 = 149 597 870 700 метрів), тоді як відстань між Сонцем і Плутоном досягає лише 40 астрономічних одиниць.

Вважається, що у Всесвіті існує лише 10 подібних "гігантів". При цьому наукові теорії запевняють, що чорна діра не може бути важчою за Сонце більш ніж у 50 мільярдів разів.

Нагадаємо, раніше було названо 5 найближчих до Землі планет, які можуть виявитися в майбутньому придатними для різних форм життя.