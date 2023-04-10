В 32 млрд раз тяжелее Солнца: астрономы обнаружили чёрную дыру чудовищных размеров

Это первая чёрная дыра, обнаруженная методом имитации света, проходящего через Вселенную сотни тысяч раз

Пока ученые на Земле моделируют "черные дыры" в лаборатории, космос "подбросил" нам очередной "сюрприз": группа астрономов из Университета Дарема в Великобритании выяснила, что сверхмассивная чёрная дыра Abell 1201 BCG оказалась ещё больше, чем предполагалось учёными ранее.

По подсчётам, она в 32,7 миллиарда раз тяжелее нашего Солнца, а её горизонт событий способен вместить шесть Солнечных систем, пишет astrobites.org.

Открытие было сделано благодаря тому, что астрономы использовали гравитационное линзирование — когда галактика на переднем плане преломляет свет от более удалённого объекта и увеличивает его, — а также суперкомпьютерное моделирование на установке DiRAC HPC.

Это первая чёрная дыра, обнаруженная методом имитации света, проходящего через Вселенную сотни тысяч раз. Каждая симуляция включает в себя чёрную дыру разной массы, меняющую путь света к Земле.

Результаты исследований свелись к тому, что Abell 1201 BCG находится на расстоянии 2,7 миллиарда световых лет от нас, а по массе она вошла в пятёрку самых массивных чёрных дыр во Вселенной. Если расчёты верны, её диаметр составляет 1290 астрономических единиц (1 = 149 597 870 700 метров), тогда как расстояние между Солнцем и Плутоном достигает всего лишь 40 астрономических единиц.

Считается, что во Вселенной существует только 10 подобных "чудовищ". При этом научные теории уверяют, что чёрная дыра не может быть тяжелее Солнца более чем в 50 миллиардов раз.

Напомним, ранее были названы 5 ближайших к Земле планет, которые могут оказаться в будущем пригодными для различных форм жизни.