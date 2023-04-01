Почти рукой подать: ученые обнаружили две самых близких к Земле черные дыры

Черные дыры примерно в десять раз массивнее нашего Солнца

Пока одна группа ученых ищет самый загадочный объект Солнечной системы, их коллеги заняты другим, более прозаичным занятием – они отслеживают движение звезд при помощи спутника Gaia ЕКА.

И в ходе этого увлекательнейшего процесса ученым удалось заметить странное "колебание": некоторые тела в космосе как будто "притягивает" некий массивный объект, пишет The Universe Magazine.

А поскольку поблизости нет никаких видимых космических тел, ученые пришли к выводу, что воздействие на объекты в космосе может оказывать только черная дыра.

Предположение подтвердилось в ходе дальнейших исследований, при этом, как оказалось, черных дыр на самом деле две, и они расположены на расстоянии в 1560 и 3800 световых года от Земли.

Черным дырам, которые находятся в направлении созвездий Змееносец и Центавра, присвоены имена Gaia BH1 и Gaia BH2.

Обе они примерно в десять раз массивнее нашего Солнца и являются самыми близкими к Земле из обнаруженных до сих пор. Что удивительно, так это их "невидимость". Все черные дыры, о которых известно астрономам, до сих пор были обнаружены по испусканию радио- или рентгеновского излучения, производимого падающим материалом внутри небесного тела.

Но Gaia BH1 и Gaia BH2 действительно невидимы: их можно обнаружить только по их гравитационному воздействию. Каждая из них является частью бинарной системы со звездой. Однако расстояние и орбиты их звезд-компаньонов намного больше, чем в других подобных системах.

"Эти черные дыры, вероятно, имеют совершенно другую историю формирования", — объяснил Карим Эль-Бадри, исследователь из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США и Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге.

По его словам, Gaia BH1 и Gaia BH2 не излучают никакого света, что делает их практически невидимыми, возможно, потому, что они находятся гораздо дальше от своих звезд-компаньонов: у них самые удаленные орбиты из всех известных черных дыр. Тот факт, что они также являются самыми близкими к Земле черными дырами, позволяет предположить, что многие другие подобные черные дыры в широких двойных звездах еще ждут своего открытия.

Проблема заключается в их обнаружении, но сверхточные измерения Gaia дают ученым надежду. Следующий выпуск данных будет основан на 66 месяцах наблюдений и будет содержать улучшенную информацию об орбитах звезд. Тем временем астрономы будут заняты выяснением того, откуда берутся эти черные дыры на широких орбитах.

"Мы подозревали, что черные дыры могут существовать в больших системах, но не были уверены, как они образуются. Их открытие означает, что мы должны адаптировать наши теории об эволюции бинарных звездных систем, потому что пока неясно, как эти системы формируются", — делится мнением Эль-Бадри.

Ранее сообщалось о том, что астрономы нашли облако-головастик вблизи центра Млечного Пути.