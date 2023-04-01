Майже рукою подати: вчені виявили дві найближчі до Землі чорні діри

Чорні діри приблизно в десять разів масивніші за наше Сонце

Поки одна група вчених шукає найзагадковіший об’єкт Сонячної системи, їхні колеги зайняті іншим, прозаїчнішим заняттям – вони відстежують рух зірок за допомогою супутника Gaia ЕКА.

І в ході цього захоплюючого процесу вченим вдалося помітити дивне явління: деякі тіла в космосі начебто "притягує" якийсь потужний об’єкт, пише The Universe Magazine.

А оскільки поблизу немає жодних видимих космічних тіл, вчені дійшли висновку, що вплив може виявляти лише чорна діра.

Припущення підтвердилося в ході подальших досліджень, при цьому, як виявилося, чорних дір насправді дві, і вони розташовані на відстані 1560 і 3800 світлових років від Землі.

Чорним дірам, які знаходяться у напрямку сузір’їв Змієносець та Центавра, присвоєно імена Gaia BH1 та Gaia BH2.

Обидві вони приблизно в десять разів масивніші за наше Сонце і є найближчими до Землі з виявлених досі. Подив визиває їхня "невидимість". Всі чорні діри, про які відомо астрономам, досі були виявлені за випромінюванням радіо- або рентгенівського випромінювання, що виробляється падаючим матеріалом усередині небесного тіла.

Але Gaia BH1 і Gaia BH2 справді невидимі: їх можна виявити лише за їх гравітаційним впливом. Кожна з них є частиною бінарної системи із зіркою. Однак відстань та орбіти їх зірок-компаньйонів набагато більші, ніж в інших подібних системах.

"Ці чорні діри, ймовірно, мають зовсім іншу історію формування", — пояснив Карім Ель-Бадрі, дослідник з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в США та Інституту астрономії Макса Планка в Гейдельберзі.

За його словами, Gaia BH1 і Gaia BH2 не випромінюють ніякого світла, що робить їх практично невидимими, можливо тому, що вони знаходяться набагато далі від своїх зірок-компаньйонів: у них найвіддаленіші орбіти з усіх відомих чорних дір. Той факт, що вони також є найближчими до Землі чорними дірами, дозволяє припустити, що багато інших подібних чорних дір у широких подвійних зірках ще чекають свого відкриття.

Проблема полягає у їх виявленні, але надточні виміри Gaia дають вченим надію. Наступний випуск даних буде заснований на 66 місяцях спостережень і міститиме покращену інформацію про орбіти зірок. Тим часом, астрономи будуть зайняті з’ясуванням того, звідки беруться ці чорні діри на широких орбітах.

"Ми підозрювали, що чорні дірки можуть існувати у великих системах, але не були впевнені, як вони утворюються. Їх відкриття означає, що ми повинні адаптувати наші теорії про еволюцію бінарних зіркових систем, бо поки що неясно, як ці системи формуються", - ділиться думкою Ель-Бадрі.

Раніше повідомлялося про те, що астрономи знайшли хмару-пуголовок поблизу центру Чумацького Шляху.