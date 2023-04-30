Життя на Марсі можливе: вчені назвали першу рослину, яка з’явиться на Червоній планеті

Американці провели експерименти з марсіанським ґрунтом і дійшли обнадійливих результатів.

Незважаючи на те, що на Марсі нещодавно зникла вода, колонізація Червоної планети в майбутньому можлива так само, як і життя на ній.

Такого висновку дійшли дослідники з Університету Арканзасу, які створили генетично модифікований рис, який, як вони сподіваються, можна вирощувати у дуже складному марсіанському ґрунті.

Про це пише Interesting Engineering.

Згідно з попередніми дослідженнями вчених, марсіанський реголіт є практично непридатним середовищем для вирощування будь-яких рослин. У ньому багато перхлоратів, а вони токсичні для рослин та людини.

Але нещодавно було проведено такий експеримент: марсіанський реголіт був змодельований на основі базальтового ґрунту, взятого у пустелі Мохаве. У цьому середовищі посадили три сорти рису, один з яких був звичайним, а два генетично модифікованими (ГМ). Останні краще переносили важкі пустельні умови.

Коли експеримент продовжили на реальному марсіанському реголіті, навіть модифіковане насіння не бажало рости. Але потім у горщиках замінили четверту частину обсягу на земний ґрунт, і врожай було отримано. Що дає сподіватися: за наявності хоча б частини привізного ґрунту із Землі на Марсі теоретично можна отримувати врожаї.

Вчені мають намір вивчати процес далі. Зокрема, потрібно дізнатися, чи проникають перхлорати із ґрунту в організми рослин, відповідно, чи можуть вони нашкодити людині.

Такі експерименти, на думку вчених, потрібні не лише марсіанському землеробству майбутнього: навіть на Землі є чимало місць, де украй складні умови для вирощування сільськогосподарських культур.

Раніше повідомлялося, що Марс продовжує ставити в глухий кут вчених: нещодавно на планеті виявили дивний камінь, який спантеличив любителів космосу.