"Це найбільш дивний камінь": незвичайне фото з Марса спантеличило вчених

Що саме видно на знімку поки що невідомо

На поверхні Марса виявили дивний камінь, який спантеличив любителів космосу.

Про це йдеться у повідомленні науково-дослідної некомерційної організації "Інститут SETI", яка займається пошуками життя за межами Землі.

Наголошується, що об’єкт добре помітний на знімку марсохода Curiosity із кратера Гейл.

"За тридцять років вивчення Марса це найдивніший камінь, який я коли-небудь бачила", — зазначила доктор Наталі Кеброл із Центру Карла Сагана (частина НКО "Інститут SETI").

Вона припустила, що скеля повинна мати в довжину близько 50-75 сантиметрів, а дивні шпильки на знімку можуть бути кристалами або наслідком диференціальної ерозії, коли м’якіші шари породи вивітрюються і оголюють твердіші.

"Я бачила такі речі в Чилі у висохле дно озера. Там були замішані бактерії... Подивимося. Дивно звичайно. Чекаю не дочекаюся мікроскопічного зображення цього", — сказала вона.

Знімок з марсохода у великому розмірі доступний за посиланням.

Варто зазначити, що поки що знімок не коментували в NASA, а тому поки що рано говорити про те, що на ньому зображено. Не можна виключати і того, що шиповидні структури є грою світла і тіні, або є дефектом зображення.

Нагадаємо, минулого року ровер Curiosity надіслав дані, які дозволили встановити, що Марс все ж таки давним-давно мав воду та умови, сприятливі для виникнення життя.