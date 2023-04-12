"Это самый странный камень": необычное фото с Марса озадачило ученых

Что именно видно на снимке пока неизвестно

На поверхности Марса обнаружили странный камень, который озадачил любителей космоса.

Об этом говорится в сообщении научно-исследовательской некоммерческой организации "Институт SETI", которая занимается поисками жизни за пределами Земли.

Отмечается, что объект хорошо заметен на снимке марсохода Curiosity из кратера Гейл.

"За тридцать лет изучения Марса это самый странный камень, который я когда-либо видела", — отметила доктор Натали Кэброл из Центра Карла Сагана (часть НКО "Институт СЕТИ").

Она предположила, что скала должна иметь в длину около 50-75 сантиметров, а странные шипы на снимке могут быть кристаллами или следствием дифференциальной эрозии, когда более мягкие слои породы выветриваются и обнажают более твердые.

"Я видела такие вещи в Чили в высохшее дно озера. Там были замешаны бактерии… Посмотрим. Странно конечно. Жду не дождусь микроскопического изображения этого", — сказала она

Снимок с марсохода в большом размере доступен по ссылке.

Стоит отметить, что пока снимок не комментировали в NASA, а потому пока рано говорить о том, что на нем изображено. Нельзя исключать и того, что шиповидные структуры являются игрой света и тени или же являются дефектом изображения.

Напомним, в прошлом году ровер Curiosity прислал данные, которые позволили установить, что Марс все же давным-давно имел воду и условия, благоприятные для возникновения жизни.