Церква — просто космос. У Переяславі у храмі XIX ст. працює космічний музей

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Старовинна дерев’яна церква святої Параскеви П'ятниці всередині замість вівтаря має космічний модуль. На стінах висять постери з космонавтом Юрієм Гагаріним, а зі стелі звисає його тренувальний парашут. Це все — про музей космосу, експозиція якого розміщена у церкві на території скансену в Переяславі, відомого як Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Саму церкву, збудовану ще 1891 році, до скансену привезли із села В’юнище на Київщині, врятувавши від затоплення. Село було серед тих, які планували затопити, щоби створити Канівське водосховище. Споруду дбайливо розібрали на дощечки та перенесли до музею — це був єдиний спосіб врятувати святиню. Селяни нібито самі звернулися до відомого історика та етнографа Михайла Сікорського з проханням переселити їхній храм.

Серед храму - маятник Фуко та спусковий апарат автоматичної станції "Венера-7"

За "совєтів" ставлення до релігійних культових споруд було вже інакшим і церква слугувала просто як вільне приміщення. Там і розташували музей космосу. Експозиція налічує понад 450 експонатів: центральне місце в ній займає перший в Україні маятник Фуко, також є макети першого штучного супут­ника Землі, автоматичного апарата "Луноход-1", орбітального відсіку космічного корабля "Союз", ракетного двигуна РД-219, стартового майданчика космод­рому "Байконур", супутники, при­значені для вивчення космічного просто­ру, декілька типів скафандрів, крісло-ложемент, особисті речі космо­навтів.

Біля стін стоїть обладнан­ня, що використовувалось для підтримки зв'язку з космонавтами та проведення досліджень у космосі. Під склом можна розгледіти тюбики з борщем, сосиски, м'ясні консерви, каву, хліб різних сортів.

Над вівтарем висить тренувальний парашут Гагаріна

До слова, сусідом космічної церкви є храм-музей рушника.

Як повідомляв "Телеграф", найбільший козацький цвинтар України знаходиться на околиці Одеси. Це маловідома пам’ятка, але за віком старша за заснування Катериною міста. Саме козаки-нерубаї будували потім місто Одесу.