Церковь – просто космос. В Переяславе в храме XIX века работает космический музей

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Старинная деревянная церковь святой Параскевы Пятницы внутри вместо алтаря имеет космический модуль. На стенах висят постеры с космонавтом Юрием Гагариным, а с потолка свисает тренировочный парашют. Это все о музее космоса, экспозиция которого размещена в церкви на территории скансена в Переяславе, известного как Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья.

Саму церковь, построенную еще в 1891 году, в скансен привезли из села Вьюнище Киевской области, ее спасли от затопления. Село было среди тех, которые планировали затопить, чтобы создать Каневское водохранилище. Сооружение бережно разобрали на дощечки и перенесли в музей — это был единственный способ спасти святыню. Крестьяне якобы сами обратились к известному историку и этнографу Михаилу Сикорскому с просьбой переселить их храм.

Среди храма – маятник Фуко и спусковой аппарат автоматической станции "Венера-7"

При "советах" церковь рассматривали просто как свободное помещение, там и разместили музей космоса. Экспозиция насчитывает более 450 экспонатов: центральное место в ней занимает первый в Украине маятник Фуко, также есть макеты первого искусственного спутника Земли, автоматического аппарата "Луноход-1", орбитального отсека космического корабля "Союз", ракетного двигателя РД-219, стартовой площадки космо. Байконур, спутники, предназначенные для изучения космического пространства, несколько типов скафандров, личные вещи космонавтов.

У стен стоит оборудование, которое использовалось для поддержания связи с космонавтами и проведения исследований в космосе. Под стеклом можно разглядеть тюбики с борщом, сосиски, мясные консервы, кофе, хлеб разных сортов.

Над алтарем висит тренировочный парашют Гагарина

К слову, соседом космической церкви храм-музей рушныка.

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