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Интересные места Украины: на Житомирщине есть озеро-кит

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Необычное озеро-кит, фото Александр Олищук,. Источник: страница Житомирской ОГА в Facebook
Необычное озеро-кит, фото Александр Олищук,. Источник: страница Житомирской ОГА в Facebook. Фото Житомирская ОГА

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Необычное озеро в форме кита и острова посередине расположено посреди соснового леса в Житомирской области. Найти интересный водоем можно вблизи села Левки. К острову ведет мост.

Из областного центра сюда можно добраться и на велосипеде или автомобиле (18 км от Житомира, 3 км от села Левков). Особенно на этой живописной локации захватывает островок посреди озера, к которому ведет мостик длиной в несколько десятков метров. Локация интересна для посещения как зимой, так и летом, здесь гораздо меньше людей, чем возле инстаграммного дома рыбака.

Фотографиями острова с высоты птичьего полета поделился на своей странице в Facebook житомирский фотограф Александр Олищук:

Остров-кит
Посреди острова-кита есть остров
Житомир озеро кит
Мостик к дому рыбака

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#Туризм #Интересные факты #Внутренний туризм #Житомирська область #Подорожі