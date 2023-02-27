"Нежно хрюкают и чешут попки о дерево": семейство диких кабанчиков в Черкасской области стало достопримечательностью (видео)

Дикие кабаны в Черкасской области стали туристической прелестью

Семейство диких кабанов Черкасской области подружилось с людьми и теперь регулярно выходят к трассе за вкусностями. Стая состоит из папы, мамы и множества поросят.

Видео с кормлением кабанчиков в настоящее время публикуют в TikTok люди, которые проезжали по дороге Киев — Черкассы. В лесу в Черкасском районе они увидели большое скопление людей на обочине дороги. Как выяснилось, люди там постоянно подкармливают группу ручных лесных кабанчиков. Те постоянно выходят к людям в этом участке леса. Свою встречу с дикими животными описала Александра:

"На трассе по дороге из Киева в Черкассы видим скопления людей и останавливаемся. Оказывается, сюда приходят дикие кабанчики и их кормят", — написала Александра в сообщении. По ее словам, эта стая часто появляется возле села Будище и хорошо известна местным.

Украинка Юлия рассказывает, что животные даже перебирают едой. Хотят именно красные яблоки, а зеленые не едят. Из видео видно, что животные сами подходят к людям и интересуются, есть ли те в руках что-нибудь вкусненькое.

Часть людей тоже делится своими впечатлениями о встрече с этими кабанчиками. Оказывается, эти животные создали в лесу настоящую туристическую изюминку, поскольку их довольно часто здесь встречают.

В комментариях рассказывают, что подобные стаи кабанов видели в Харьковской и Ровенской областях. Отмечают, что охотники и браконьеры им сейчас не угрожают, поскольку военное положение, поэтому животные чувствуют себя еще безопаснее. Впрочем, к диким кабанам советуют не относиться легкомысленно — это семейство очевидно выращивали в охотничьем хозяйстве, поэтому они не боятся людей. А вот настоящие лесные животные могут напасть.

Напомним, что в Черниговской области фермер выращивает уникальную породу свиней. А вот погибшие оккупанты на линии фронта становятся для кабанов поживой.